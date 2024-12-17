‘İçimizdeki Şeytan’ kim!

Yayınlanma: 17.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.12.2024 - 04:00

Sabahattin Ali’nin ölümsüz romanı “İçimizdeki Şeytan” Onur Erbilen uyarlaması ve rejisiyle ilk defa tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşuyor. Lütfi Can Bulut’un rol aldığı oyun, büyük, tutkulu bir aşk ekseninde ilerliyor ve dönemin toplumsal olaylarına ve burjuvazisine de eleştiriler getiriyor.

Oyunda, Ömer ve Macide’nin büyük aşkına ve dönemin yozlaşmış aydınlarının hayatlarına da tanık oluyoruz. Oyun yarın Kütahya Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de sahnelenecek. Aralık sonuna kadar Afyon, Burdur, Antalya ve Muğla’da, sezon boyunca ise İstanbul başta olmak üzere yine birçok şehirde tiyatroseverlerle buluşacak.

ROMAN UYARLAMASI!

Oyunun yönetmeni Erbilen, “Kitap aslında Ömer ve Macide’nin bir aşk hikâyesi... Macide konservatuvar piyano bölümünde okuyan bir kız, Ömer ise hem postane memuru hem de felsefe okuyor, edebiyat çevresinde takılıyor.

Ömer iyi yetişmiş düzgün bir adam. Toplumdaki yanlışların, kendisinde gördüğü yanlışların farkında, görebiliyor ne yapması gerektiğini de biliyor ama harekete geçemiyor. Romandaki trajik hatası Ömer’in bir türlü karar verememesi... Oyunda romanın en önemli noktaları var. Bu tür uyarlamalarda en büyük tehlike okuyucunun romanı sahnede bulamaması” diyor.

ÖMER’İN PENCERESİ…

Erbilen, sahnedeki romanı Ömer’in penceresinden anlatıyor seyirciye. Ömer hem anlatıcı hem de karakter canlandırıyor. Romanı okuyanlar hatırlayacaktır. Yazar Ömer ve Macide’nin iç dünyalarını karakterlerin monologlarıyla anlatmış ve bir üst tanık var. Oyunda ise tüm bunları Ömer tarafından dinliyoruz.

Romanın yazıldığı döneme sadık kalmış yönetmen, müthiş bir romantizim var ve tabii bir aşk var. Tüm bunları bozmamaya çalışmış Erbilen. Oyunun arka planında ise ciddi bir eleştiri yatıyor.

Bu kısmı şöyle anlatıyor Erbilen, “Birçok aydının aslında ne kadar boş olduğunu, aydınlık adı altında; akademisyenlerin, gazetecilerin nasıl bir hayat yaşadıklarını anlatıyor roman. Onlara da yer verdik. Kısacası; İstanbul’daki bu entelektüel kesim çok eleştiriliyor romanda; ayda bir kere bile tiyatroya gitmezler, kütüphaneye gitmezler ama oradan buradan edindikleri bilgilerle aylaklık ederler diyor Sabahattin Ali... Tüm bunları oyunda korudum” diyor.

SEMTLERE SIKIŞAN TİYATROLAR

Oyunda özgün müzik tercih etmiş yönetmen. Oyun Anadolu’da çok fazla sahnelenmesini istediğinin altını çizen Erbilen, “Son yıllarda tiyatrolar Şişli ile Kadıköy arasında sıkıştı. Anadolu’ya gidilmiyor çünkü maliyetler çok yüksek, salon kiraları, otel maliyetleri çok yüksek ama biz Sabahattin Ali’nin büyük bir kitlesi olduğunu zaten düşünüyorduk oyunu sahneye taşırken. Anadolu’nun tiyatroya çok daha fazla ihtiyacı var” diyor.