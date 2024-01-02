İDOB 2023'e Fındıkkıran'la veda etti

Yayınlanma: 02.01.2024 - 10:55

Güncelleme: 02.01.2024 - 10:55

Kırsal yaşam biçimi ile olağandışı dünyayı bir arada işleyen, aşkın yüceliği ve tutkunun vazgeçilmezliğini vurgulayan romantik balenin en önemli yapıtından biri olan Giselle balesini Fransız besteci Adolphe Adam'ın müzikleri üzerine Jean Coralli-Jules Perrot-Marius Petipa koreografisiyle Zeynep Sunal Öngün sahneye koydu.

Giselle



‘BURANIN BALESİNE AŞIĞIM’

Rus besteci P. İ. Çaykovski’nin eseri Fındıkkıran balesini ise, kendi koreografisiyle Mehmet Balkan Lale Balkan ile birlikte sahneye koydu. İDOB’un kadrosuna bu yıl dahil olan şef İbrahim Yazıcı’nın yönettiği eser küçük Alman kız Clara Stahlbaum’un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyalarının konu ediliyor. Ailece izlenebilecek bu yılbaşı klasiğinde ilk defa bütün eser boyunca dans eden İDOB çocuk balesi esere renk kattı. Dönüşümlü olarak sahnelenen balenin prömiyerinde Şeker Perisi ve Clara ile Prens karakterlerini canlandıran Büşra Ay, Çağatay Özmen ikilisi, Drosselmeyer’de Nuri Arkan ve Rus dansında Can Bezirganoğlu ve Arda Erkara ikilisi danslarıyla büyük alkış aldılar.

İDOB orkestrasını yöneten şef İbrahim Yazıcı, “Daha önce bale yönettim ama burada ilk defa bale yönetiyorum. Ama buranın balesine aşığım. İnanılmaz bir disiplin, inanılmaz bir teknik artistikle birlikte olan İDOB baleyi yönetmek çok büyük zevk. Televizyon ekranıyla açılan sahnede bir anda gerçek hayattan masal dünyasına giriyoruz. Eserin müziği muhteşem” diyerek yeni yıla Fındıkkıran ile girmenin hoşluğunu ifade etti.

