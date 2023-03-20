İDOB, Çanakkale Zaferi’ni konserle kutladı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Çanakkale Zaferi’nin 108. yılını Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde verdiği konserle kutladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 04:00
İDOB, Çanakkale Zaferi’ni konserle kutladı
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O günkü rütbesiyle Yarbay Mustafa Kemal (Atatürk) önderliğinde 18 Mart 1915’te, şehit ve gazilerin tarihe altın harflerle yazdığı Çanakkale Zaferi, dünya tarihinin en önemli kahramanlık destanlarından biridir.

Saygı duruşuyla başlayan, o günleri hatırlatan görseller eşliğinde verilen konserde İDOB solist sanatçıları Gökhan Akyüz, Aslı Ayan, Kenan Dağaşan, Onay Günay, Ayşenur Ayyıldız Haksoy, Mithat Karakelle, Bülent Külekçi, Dilan Şaka Hüseyin Kaya’nın piyano eşliğinde aralarında Aşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım”, Hasan Niyazi Tura’nın “Bayrak”, Bujor Hoinic’in “Şehit Anası” ve “Acı Haber”, Ulvi Cemal Erkin’in “Divan”, Ahmet Adnan Saygun’un “Bozlak”, Cemal Reşit Rey’in “Sarı Zeybek”in olduğu eserleri seslendirdiler. Tüm solistlerin birlikte seslendirdikleri anonim eserler “Hey Onbeşli” ile başlayan konser, “Çanakkale Türküsü” ile sona erdi.


İstanbul Devlet Opera ve Balesi 18 mart çanakkale zaferi

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