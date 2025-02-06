İDOB, Schubert’in ‘Winterreis' eserini sahneleyecek

Yayınlanma: 06.02.2025 - 17:12

Güncelleme: 06.02.2025 - 17:12

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Modern Dans Topluluğu MDTistanbul, “Winterreise” (Kış Yolculuğu) eserini sahneleyecek.

Avusturyalı besteci Franz Schubert’in bestelediği, Alman şair Wilhelm Müller’in kaleme aldığı eser, İDOB Opera ve Orkestra sanatçıları eşliğinde sahnelenecek.

Etkinlikte Modern Dans Topluluğu dansçıları Taner Güngör, Demet Aksular, Berk Can Ceylan, Tufan Elitaş ve Başak Özenç Akay sahnede olacak.

Liedler, bariton Kevork Tavityan ve bariton Burak Kul tarafından dönüşümlü olarak, yaylı çalgılar dörtlüsü Aslı Ceren Gürkan, Pınar Gizem Korkmaz, Verda Gül ve Gözde Öcal Güvemli eşliğinde seslendirilecek.

OYUN DEKORUNDA GERİ DÖNÜŞÜME KATKI

Eser, sevgilisinin başka birine aşık olduğunu fark eden şairin, bu acı gerçeği öğrendikten sonra köyünü ve sevdiklerini geride bırakarak, kendi varoluşunu ve yaşamın anlamını sorgulamasını konu alıyor.

Rejisi ve librettosu Mert Öztekin’e ait eserin koreografisini Deniz Özaydın, Emre Karaca, Evrim Akyay, Huri Murphy, İsmet Köroğlu, Mert Öztekin ve Tuğçe Göncü hazırladı. Eserin dekor ve kostüm tasarımını Olcay Engin Kaymaz, görsel ve ışık konseptini de Burhan Yücel yaptı.

Eserin dekor tasarımında İstanbul Devlet Opera ve Balesi ile farklı kurumlardaki atık kağıtlar kullanılarak, kağıt israfına dikkati çekmek ve geri dönüşüme katkı sağlamak hedefleniyor.