İDOB tarafından 'Deli Dumrul' ve 'Tehlikeli Oyun' eserlerinin dünya prömiyeri yapıldı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), çağdaş opera eserlerinden "Deli Dumrul" ve "Tehlikeli Oyun" eserlerinin dünya prömiyerini Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleştirdi.

Librettosu Mehmet Ergüven tarafından kaleme alınan ve Mesruh Savaş'ın müziğiyle ilk kez sahneye taşınan "Tehlikeli Oyun", iki kişi arasında geçen bir ilişkinin kapalı bir mekanda psikolojik hesaplaşmaya dönüşmesini anlatıyor.

Hikayesi 1920'lerde bir hapishanenin görüş salonunda geçen eserin kadın ve erkek arasındaki diyaloglar üzerine kurulu yapısı, farklı bestecilerden alıntı içeren bölümler, çiftin geçmişine ve ilişkilerine dair anıları yansıtan siyah beyaz kısa film sahneleriyle destekleniyor.

Nazlı İktu'nun sahneye koyduğu eserde, İDOB orkestrasını Murat Kodallı yönetiyor. Dekor ve kostüm tasarımına ise Nilsu Baldan, ışık tasarımına Bersan Baş imza attı. Eserde solistler Şebnem Ağrıdağ Kışlalı ve Alper Göçeri sahnede yer aldı.

Sinan Bayraktar'ın librettosunu yazdığı, başarılı bestecilerinden Çetin Işıközlü'nün melodileriyle zenginleşen "Deli Dumrul", bale ağırlıklı yapısıyla dikkati çeken ilk opera eseri olma özelliğini taşıyor.

Dede Korkut'un hikayesi olan "Deli Dumrul", Türk sineması ve tiyatrosunun dramatik anlatım geleneğinden beslenen bir sahneleme sunuyor. Türkiye'nin ilk tek kişilik operası olan eser, şiirsel olarak kurgulanmış bir anlatı olma özelliğini taşıyor.

Cenk Bıyık'ın sahneye koyduğu eserde, İDOB Orkestrası'nı Murat Kodallı yönetti. Dekor ve kostüm tasarımını Tan Ergin, ışık tasarımını Gürkan Dökmetaş, koreografileri Deniz Özaydın hazırladı.

"Deli Dumrul" rolünde Burak Kul'un olduğu prömiyerde, dansçı olarak Tuğrul Savaşçı, Cansın Kaleci ve Deniz Özaydın sahneye çıktı.

Eserin 17 Şubat'taki temsili ise geçmiş dönem İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni, opera sanatçısı Sedat Öztoprak'a vefatının 6. yıl dönümü dolayısıyla ithaf edilecek.

İki eser yine Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda 20, 24 ve 27 Şubat ile 13 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak.