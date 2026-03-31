İDSO Bülent Evcil ve İlke Kodal’a eşlik edecek

31.03.2026 13:32:00
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri kapsamında, 3 Nisan akşamı 20.00'da Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu’nda vereceği konserde orkestranın flüt grup şefi Bülent Evcil ve İstanbul Devlet Opera Balesi baş balerinlerinden İlke Kodal’a eşlik edecek.

İsviçre kökenli şef John Axelrod yönetimindeki konserin ilk bölümünde, solist olarak dünyanın pek çok ülkesinde alkışlanan, atölyeler gerçekleştiren ünlü flüt sanatçısı Bülent Evcil Fransız besteci Jacques Ibert’in Flüt Konçertosu’nu seslendirecek.

İkinci bölümünde orkestra, İstanbul Devlet Opera Balesi baş balerinlerinden İlke Kodal’ın koreograf ve dansçı olarak yer alacağı Igor Stravinsky’nin ünlü eseri Ateş Kuşu eserini sahneye taşıyacak. İDSO, şef Axelrod yönetiminde flütün ve dansın öne çıkacağı hem görsel hem işitsel bir şölen sunacak.

