İDSO DenizBank Konserleri'nde David Cohen ve Nicolo Umberto Foron sahne alacak

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), DenizBank Konserleri kapsamında Londra Senfoni Orkestrası solo çellisti David Cohen ve İngiliz şef Nicolo Umberto Foron'u ağırlayacak.
DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, 6 Mart Cuma günü 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlenecek konserde, İngiltere'nin müzikal mirasını yansıtan eserler seslendirilecek.
Konserin ilk bölümünde, İngiliz besteci Edward Elgarın Viyolonsel Konçertosu icra edilecek. Güçlü dramatik yapısı ve derin anlatımıyla öne çıkan eser, David Cohen'in yorumuyla dinleyiciyle buluşacak.
Programın ikinci bölümünde ise Nicolo Umberto Foron yönetimindeki orkestra, klasik dönemin önemli bestecilerinden Joseph Haydn'ın 104 numaralı Re Majör Senfonisi'ni seslendirecek. Haydn'ın Londra'da bestelediği için "London" adıyla anılan son senfonisi, görkemli finaliyle gecenin kapanışını yapacak.