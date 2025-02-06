İDSO Denizbank Konserleri'nde Beethoven ve Haydn gecesi
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri kapsamında, 7 Şubat Cuma akşamı AKM’de, L. V. Beethoven ve F. J. Haydn’ın eserleri seslendirilecek.
İDSO, müzik tarihine iz bırakan Alman besteci ve piyanist Ludwig van Beethoven ile Klasik Dönemin önde gelen Avusturyalı bestecisi Franz Joseph Haydn’ın eserleri ile sahnede olacak.
Şef George Pehlivanian yönetimindeki Orkestra ilk olarak Haydn’ın L'Isola Disabitata Operası Uvertürü ile sahne alacak. Ardından bestecinin, döneminin popüler türlerinden Senfoni Konçertant başlıklı eseri; kemanda Krzysztof Polonek, viyolonselde Christoph Heesch, obuada Albercht Mayer ve fagotta Selim Aykal dörtlüsü tarafından yorumlanacak. Konserin ikinci yarısında İDSO, Beethoven’ın kült eserlerinden, bugüne dek birçok farklı müzik türüne de ilham olan Beşinci Senfoni’yi seslendirecek.
Etiketler: #Ludwig van Beethoven #Haydn #İDSO
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