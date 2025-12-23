İDSO DenizBank yeni yıl konseri verecek

DenizBank'ın 21 yıldır desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 2025 yılını orkestra şefi Hasan Niyazi Tura yönetiminde ve Le Div4s grubu solistliğinde yürütülecek konserle kapatacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İDSO DenizBank Konserleri kapsamında 26 Aralık 20.00'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlenecek "Yeni Yıl Konseri"nde klasik müziğin seçkin örnekleri seslendirilecek.

Etkinlik kapsamında yılın son konserinde, orkestra şefi Hasan Niyazi Tura yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, uluslararası alanda beğeni kazanan Le Div4s grubunu ağırlayacak.

Dört kadın solist tarafından 2008'de kurulan Le Div4s, yorumları ve sahne performansıyla dinleyicilere müzik dolu bir deneyim yaşatacak.

Yeni Yıl Özel Programı'nda, operanın en sevilen aryaları başta olmak üzere film müzikleri, valsler ve şarkılardan oluşan renkli bir seçki seslendirilecek.

Orkestra'da, Le Div4s solistlerinin her biri ayrı ayrı yorumlarıyla yılın finalini müzikal bir esere dönüştürecek.