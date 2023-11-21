İDSO Ottensamer ile Lozakovich'i ağırladı

Yayınlanma: 21.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 21.11.2023 - 04:00

Konserin solisti, Spivakov yönetimindeki Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası ile ilk konserini dokuz yaşında veren, Deutsche Grammophon ile 15 yaşında anlaşma imzalayan, İsveç 2001 doğumlu Daniel Lozakovich idi. Lozakovich, İDSO eşliğinde J. Sibelius’un “Keman Konçertosu Op. 47” eserini seslendirdi.

Ottensamer, daha önce solist ve şef olarak Türkiye’ye gelmiş, orkestra ve eserlere hâkimiyetiyle seyircilerin hayranlığını kazanmış bir sanatçı. Dolayısıyla Ottensamer’in, çok iyi diyalog kurduğu İDSO’nun, AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda vereceği iki konseri daha yönetecek olması heyecanla karşılandı. İDSO, Ottensamer yönetiminde 24 Kasım’da ünlü piyanist Dimitri Şişkin’e E.Grieg, “Op. 16 Piyano Konçertosu”nda eşlik edecek ve C.Franck, “Re Minör Senfoni” sini çalacak, 1 Aralık’ta ise, günümüzün önemli viyolonsel sanatçılarından Maximilian Hornung’a C.S.Saens, “Viyolonsel Konçertosu” nda eşlik edecek ve M.Mussorgsky, “Bir Sergiden Tablolar” eserini çalacak.