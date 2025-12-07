İDSO ünlü kemancı Lakatos’a eşlik etti

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, önceki akşam şef Alfonso Scarano yönetiminde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu’nda romantik dönem eserlerinden oluşan, canlı kaydı da yapılan bir konser verdi.

Konserin solisti Robert Lakatos yorumu ve güçlü tekniğiyle keman repertuarının hem solist hem de orkestra eşliği için zor eserlerinden H. Wieniawski’nin Birinci Keman Konçertosu’nu çaldı.

Defalarca sahneye çağrılan Lakatos, iki bis parçası; Carlos Gardel’in Por Una Cabesa eseri ve E. Ysaÿe’nin Sonatı’ndan çaldığı son bölüm yorumlarıyla orkestra ve salonu selamladı. Konserin ikinci bölümünde ise orkestra, titiz yorumuyla tanınan, daha önce de İDSO’ya davet ettiği İtalyan şef Scarano yönetiminde F. Mendelssohn’un klasik müziğin etkileyici eserlerinden biri olan İskoç başlıklı Üçüncü Senfoni’sini ustalıkla yorumladı.