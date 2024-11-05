İDSO'yu genç şef Nil Venditti yönetti

Yayınlanma: 05.11.2024 - 13:35

Güncelleme: 05.11.2024 - 13:35

Devlet Opera Bale, Gedik ve Hezarfen orkestralarıyla konserler veren yetenekli nefesli sazlar üyesi sanatçılar: Cem Önertürk (flüt), Ufuk Soygürbüz (obua), Kıvanç Fındıklı (klarinet), Ozan Evruk (fagot) ve Hüseyi·n Uçar (korno)'dan oluşan Anadolu Nefesli Beşlisi konserin ilk bölümünde Cem Oslu'nun topluluk için bestelediği "Yolculuk" ve bis parçası olarak da düzenlemesini Kıvanç Fındıklı'nın yaptığı ünlü klarnet sanatçısı Bela Kovács ın klarnet ve piyano için bestelediği "After You Mr.Gershwin!" eserlerini çaldılar. Yetenek, çaba ve uyumun birlikteliğiyle güzelleşen konser büyük Rus besteci Şostakovi·ç'in "10.Senfoni·" eseriyle noktalandı.

Samsun Devlet Opera Balesi Orkestrasının solist sanatçılarından Kıvanç Fındıklı İDSO ile aynı sahneyi paylaşmaktan duydukları heyecanı şu sözlerle ifade etti, "İDSO ile şef Nil Venditti yönetiminde birlikte solist olarak yer almak bizim için büyük bir onurdu. Müziği böylesine güçlü bir platformda dinleyicilerimize ulaştırmak, takdir edildiğimiz bu büyülü atmosferi yaşamak gerçekten tarifsizdi."