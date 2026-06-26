İdyros’ta bulunan orman arazisindeki yasağa karşın iş makineleri girdi

Antalya’nın Kemer ilçesinde Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içinde yer alan İdyros antik kentine ait arkeolojik değerlerin ve bu kesimdeki benzersiz kültürel peyzajın geleceği orman arazisi üzerinde yapılmak istenen 900 yataklı, 5 yıldızlı otel projesi nedeniyle risk altında.

Ayışığı Koyu’nun bitişiğindeki orman arazisi 2068 yılına kadar Özak GYO’ya devredildi. Şirket, burada 900 yatak kapasiteli 5 yıldızlı bir otel yapmak istiyor.

Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Platformu Başkanı arkeolog Nezih Başgelen konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu.

Başgelen, “Yoğun tartışmaların ve hukuki süreçlerin merkezindeki alan genelinde Antalya Müzesi denetiminde yapılan 190’ın üzerinde arkeolojik sondaj sırasında antik döneme ait bir hamam kompleksi, tarihi köprü, mimari yapılar, sarnıçlar ve seramik kalıntıları gibi çok sayıda tescilsiz kültür varlığı saptadı” diyor.

Bölgedeki imar planlarına ve kararlara karşı açılan davalar sürecinde kritik öneme sahip bilirkişi keşfi öncesinde, ilgili hassas alanlarda inşaat yasağı bulunmasına rağmen ağır iş makinelerinin faaliyetlerine başlaması çevre sakinleri ve aktivistler tarafından büyük tepkiyle karşılanıyor. Başgelen, bölgedeki “koruma amaçlı imar planı” kararlarına karşı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yönelik iki ayrı dava açılmasına karşın resmi kurumların arazinin üst kısımları için “Arkeolojik kalıntı yoktur” yönünde rapor düzenlediği iddialarının ise yerel ve ulusal kamuoyunca büyük tepki aldığının altını çiziyor. Başgelen ayrıca; bu bağlamda ilgili sivil toplum örgütleri ve bölge halkı, süren davalar ve bilimsel değerlendirmeler tamamlanana kadar tüm inşaat ve altyapı faaliyetlerinin acilen durdurulmasını talep ettiklerini de belirtiyor.

Buradaki orman arazisi üzerinde inşa edilmek istenen 5 yıldızlı otel projesi ile ilgili çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) ve ruhsatlandırma süreçlerinin şeffaf yürütülmediğini vurgulayan Başgelen, “Beydağları Sahil Milli Parkı’nın kültürel ve doğal peyzajı ile İdyros antik kentine ait arkeolojik değerlerin korunmasının ciddi risk altında olduğu belirtiliyor. Gelişmeler her açıdan kaygı verici” diyor. Peki bu aşamada ne yapılmalı sorusunun yanıtı ise uzmanlara göre şöyle: Ağır iş makineleri acilen alan dışına çıkarılmalı, inşaat faaliyetleri ve altyapı çalışmaları tümüyle durdurulmalı ve alanda yapılacak bütüncül bilimsel değerlendirmeler sonuçlanıncaya kadar fiziki müdahalelere son verilmeli.

SORU ÖNERGESİ VERİLMİŞTİ...

Anımsayalım tarih bugüne çok uzak değil: CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, projeyi TBMM gündemine taşımış ve önergede şu ifadelere yer vermişti, Özetle: “ÇED süreci başlatılmadan, ruhsat alınmadan iş makineleri ile çalışmalara başlandığı, kazı sırasında antik seramik ve diğer kalıntıların ortaya çıktığı yönünde iddialar mevcut. ‘Koruma amaçlı imar planı’ ile yerine otel yapılmak istenen Idyros antik kenti, Kemer’e turist sağlayacak ve büyük bir kültürel miras kapasitesine sahiptir. Koruma amaçlı imar planının, Kültür Bakanlığı’nca ‘bekletme’ kararı verilmiş olmasına rağmen askı süresini tamamladığı öne sürülmektedir” ifadeleri yer almıştı.