'II. Mehmet' operası AKM'de sanatseverlerle buluşacak
Gioachino Rossini'nin "II. Mehmet" operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından, Gioachino Rossini'nin "II. Mehmet" operası, Atatürk Kültür Merkezi'nde yıl sonuna kadar sahnelenecek.
Rossini'nin en yenilikçi ve iddialı operası olarak değerlendirilen ve zengin bir orkestrasyona sahip eser, 28 ve 30 Kasım ile 21 ve 25 Aralık'ta seyirciyle buluşacak.
Prömiyeri 3 Aralık 1820'de Napoli'deki Teatro di San Carlo'da gerçekleştirilen iki perdelik opera, Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahı olan, İstanbul'un fatihi Sultan II. Mehmet'in, Venedik Cumhuriyeti hakimiyetindeki Eğriboz (Negroponte) Adası'nı kuşatması sırasında aşık olduğu Anna'nın hikayesini konu alıyor.
Karmaşık dramatik yapısında siyasi entrika, komplo ve trajedi gibi melodram öğeleri taşıyan eserde, arka planında Venedik'in yer aldığı bir aşk hikayesi ve iki düşman arasındaki kahramanca çatışma öyküsü anlatılıyor.
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