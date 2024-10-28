Antalya Devlet Opera ve Balesi 'IV. Murad' operasını sahneledi

Yayınlanma: 28.10.2024 - 11:01

Güncelleme: 28.10.2024 - 11:01

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Sultan Murad'ın hayatını konu alan "IV. Murad" operasını sanatseverlerle buluşturdu.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sergilenen opera, sanatseverlerin beğenisini topladı.

Müziğini Okan Demiriş'in bestelediği, librettosunu Turan Oflazoğlu'nun yazdığı, rejisörlüğünü Haldun Özörten'in üstlendiği opera, IV. Murad'ın genç yaşta tahta çıktığı dönemden ölümüne kadar geçen süreci ele aldı.

Eserde Sultan Murad'ı Engin Suna (bas), Kösem Sultan'ı Arzu Yaman (soprano), Sadrazam Topal Recep Paşa'yı Serhat Konukman (bariton), Nef'i Göksay Yaran (tenor) ve Silahtar karakterini Ş. Baha İşler (tenor) seslendirdi.

Antalya DOB Korosu ve Orkestrası eşliğinde sahnelenen eserde orkestra şefliğini Hakan Kalkan, koro şefliğini de Mahir Seyrek yaptı.

Başkemancısı Koray Önel'in olduğu eserin dekor tasarımını Özgür Usta, kostüm tasarımını Gazal Ertan ve ışık tasarımını Mustafa Eski üstlendi.