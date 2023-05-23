III. Reich'in Korku ve Sefaleti oyunu Muğlalı tiyatroseverlerle buluştu

Yayınlanma: 23.05.2023 - 16:14

Güncelleme: 23.05.2023 - 16:14

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde Alman yazar Bertolt Brecht'in yazdığı III. Reich'in Korku ve Sefaleti isimli oyun Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde izleyiciyle buluştu. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin katkılarıyla Güneş Tiyatro Atölyesi oyunları tarafından sahnelendi.

İZLEYİCİLER AYAKTA ALKIŞLADI

Nazi zulmünü anlatan “Korku ve Sefalet” adlı oyun izleyiciler yoğun ilgi gösterdiği iki perdelik oyun yazar Brecht'in 1935 ile 1943 yılları arasında sürgünde iken yazdı. Nazi döneminde Alman halkın gündelik hayatından 24 saatlik bir özetini anlatan oyunda farklı toplumsal sınıflardan insanların, en çok korku ve sefalet üreten bir yönetim altındaki tipik davranışlarına vurgu yapıyor. Oyunda bir perçemle bir bıyığın Hitler'i anlatması gibi, Brecht de parça parça anlarla korkuyu ve sefaleti izleyicinin anlamasını sağlıyor.

Sonunda salonu dolduran tiyatroseverler oyuncuları ve emek veren herkesi dakikalarca ayakta alkışladı.