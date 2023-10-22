İki güneş ve insan...

Yayınlanma: 22.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.10.2023 - 03:00

Odunpazarı Modern Müze (OMM), yeni sanat sezonuna Erol Tabanca Koleksiyonu’ndan “İki Güneş Altında” isimli bir sergiyle giriş yaptı. Küratörlüğünü Aslı Seven’in üstlendiği sergi, gökyüzünde iki güneş olasılığının açtığı mitolojik ve spekülatif ufuklardan dünyadaki varoluşumuzun güneşle olan derin bağlantılarına uzanan bir keşif yolculuğu sunuyor. OMM’nin kendi içinde güneş ışığını bölüp çoğaltan güzel mimarisi de sergiyle tam anlamıyla uyumlu olmuş. Sergideki eserler, sergi ismiyle de uyumlu ikilikler üzerinden ilerliyor.

“İki Güneş Altında”, resimden fotoğrafa, heykelden video yerleştirmeye kadar uzanan çeşitli disiplinlerde üretilmiş eserler ile güneş ışığı, gölgeler ve atmosferik kırılmalar etrafında şekillenerek optik, termal, metamorfik ve duygusal olgulara ilişkin bir duyarlılık paylaşıyor.

(Yağız Özgen, 256 WEB Colors, 2012)



DİNO’DAN MUALLA’YA...

Sergide Abidin Dino’dan Fikret Mualla’ya, İnci Eviner’den Taner Ceylan’ın az bilinen bir tablosuna kadar 45 önemli yerli ve yabancı sanatçının eserleri yer alıyor. Eserler katlara göre farklı temalar altında da izlenebiliyor, birçok eser sergi mekânıyla uyumlu halde yerleştirilmiş. Bu da küratör başarısı diyebiliriz. İlginç tercihler de yapılmış, örneğin eski eserler, OMM’nin inşaatında kullanılan ve şantiyeyi çevreleyen metal panellerin üzerine yerleştirilmiş. Depodan sergi için çıkarılmışlar. Özellikle kıyı temasının, suya bakmanın da önemli bir yer tuttuğu sergide, İstanbul’un kıyı şeridinin şantiyeler nedeniyle iyice daraldığı günümüzde, o metal paneller oldukça anlamlı bir hal alıyor.

“İki Güneş Altında” hayali bir varsayım olarak iki güneş fikri ile güneşle değişmekte olan ilişkimizin yarattığı farklı perspektifler aracılığıyla sanat eserlerine bakmanın yeni yollarını öneriyor. Sergi 28 Temmuz 2024’e kadar açık.