İki koleksiyon, bir sergi: Renkler ve dokuların buluşması

Yayınlanma: 01.02.2025 - 12:09

Güncelleme: 01.02.2025 - 12:09

25 Ocak - 15 Şubat 2025 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek olan “1LİKTE 2KOLEKSİYON” sergisi, iki koleksiyonerin sanat birikimini bir araya getirerek izleyicilere görsel bir şölen sunuyor.

Aynur & Faruk Pehlivanlı ile Esra & Sualp Güreşçioğlu’nun özel koleksiyonlarından derlenen eserler, “Renkler ve Dokular, His’ler ve An’lar” teması etrafında şekilleniyor. Farklı teknikler ve tarzların buluştuğu sergide, çağdaş ve klasik anlayışın izlerini görmek mümkün. Sergide yer alan sanatçılar arasında Abidin Dino, Ahmet Yeşil, Burhan Doğançay, Ekrem Kahraman, Fikret Otyam, ve Mustafa Ayaz gibi önemli isimler bulunuyor.

Serginin açılışı 25 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşti ve sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Açılışta koleksiyon sahipleri, eserlerin hikâyelerini ve sanatla kurdukları bağları paylaştılar. Renklerin, dokuların ve duygu yoğunluğunun ön planda olduğu bu seçki, her eserin ardındaki derinlikli anlatıyı gözler önüne seriyor.

Sanata ve koleksiyonculuğa dair önemli bir perspektif sunan sergi, 15 Şubat 2025 tarihine kadar Platform A’da ziyaretçilerini bekliyor. Sanatseverler, bu iki koleksiyonun buluşmasında kendilerine ait yeni anlamlar keşfetme fırsatı bulabilirler.