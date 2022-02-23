İki söyleşi, bir yürüyüş
Yazar Faruk Duman’ın ressam kimliğiyle okurların karşısına çıkacağı söyleşi Yapı Kredi Kültür Sanat yayıncılık binasında düzenlenecek.
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın Şubat ayı etkinliklerinde bu hafta iki söyleşi, bir de yürüyüş var.
24 Şubat Perşembe günü Loca’da James Lasdun’un Bir Faunun Öğleden Sonrası adlı yapıtı konuşulacak. James Lasdun’un “Bir Faunun Öğleden Sonrası” adlı yapıtı, erkek iktidarı, arzu ve hakikat gibi günümüzde yeni bir yakıcılık kazanmış konuları irdeleyen, dedektif hikâyelerinin sürükleyiciliğine ulaşırken derinlikten taviz vermeyen ve #MeToo sonrası bir atmosfere Çehov hikâyelerinin psikolojik duyarlılığını taşıyan bir kısa roman.
24 Şubat Perşembe günü saat: 18:30’da Loca’da yapılacak olan “Çağdaş Edebiyatta İnsanın Halleri” dizisinde konuşmacılar, Fatma Zeynep Bilge ve Gökçen Ezber, YKY’den Özlem Yüksel’in çevirisiyle yayımlanan romandaki insan hallerini ele alacaklar. Etkinlik Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın Youtube kanalından eşzamanlı paylaşılacak.
BEYOĞLU’NDA YÜRÜYÜŞ
Yine 24 Şubat Perşembe günü saat: 11:00’de ise Tüketimin Ardındaki Beyoğlu’nda Yürümek adlı bir yürüyüş var. Bu yürüy
üş rotası, katılımcıları kullanılan kaynaklardan arta kalanların kenti nasıl etkilediği, hangi mekanizmaların ortaya çıkışına neden olduğu konusunda düşünmeye teşvik ediyor. Yapı Kredi Kültür Sanat’ın Galatasaray’daki merkezinde başlayıp Tarlabaşı-Dolapdere yönünde devam edecek olan yürüyüşün anlatıcıları “Araf’ta Bir Beyoğlu” projesi ekibinden araştırmacı Aslı Sarığlu, Geri Dönüşüm İşçileri Derneği’nden Ali Mendillioğlu ve Sıfır Ayrımcılık Derneği’nden Elmas Arus.
27 Şubat Pazar günü ise Yapı Kredi Sergileri kapsamında Yapı Kredi bomontiada'da açılan ve 6 Mart'a kadar sürecek olan "Sus Barbatus!" sergisi dolayısıyla düzenlenecek söyleşi var. Çağdaş Türk edebiyatının usta yazarlarından Faruk Duman, Loca’da yapılacak söyleşide ilk kez yazar kimliğiyle değil ressam kimliğiyle izleyiciyle buluşuyor. Söyleşide Faruk Duman resimlerinin ortaya çıkış hikâyesini anlatacak.
Selin Saygılı, kitap için yaptığı illüstrasyonların üretim sürecinden ve kendi sanat pratiklerinden; serginin küratörü Elif Erdoğan da serginin hazırlık sürecinden söz edecek. Romanı Storytel'de seslendiren Gürsu Gür'ün kitaptan yapacağı okumalarla katılacağı söyleşinin moderatörü, Sanat Kritik'ten Abdullah Ezik. Etkinlik Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın Youtube kanalından eşzamanlı paylaşılacak.
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