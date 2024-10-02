İki Türk öykücü Macaristan'da

Yayınlanma: 02.10.2024 - 10:42

Güncelleme: 02.10.2024 - 10:42

İki Türk öykücü, Can Özoğuz ve Mehmet Zaman Saçlıoğlu Macaristan'da etkinliğe katılacaklar. Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'nde bugün gerçekleştirilecek olan etkinlikte Türk yazarların kitaplarından Macarca ve Türkçe okumalar yapılacak, söyleşi, sinevizyon, fotoğraf sergisi ve imza düzenlenecek. Etkinlik, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında gerçekleştirilecek.