“İki Yaka Livaneli Şarkıları” depremzede öğrenciler için söylenecek
İzmir’in Anadolu Kadınları Kültür ve Sanat Derneği tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle 20 ve 22 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek “İki Yaka, Livaneli Şarkıları” konserleri ile İzmir’de üniversite okuyan depremzede öğrencilere burs desteği sağlanacak.
Düzenlediği konserlerle 2022 yılından bu yana çok sayıda öğrenciye burs imkânı sağlayan İzmir’in Anadolu Kadınları Kültür ve Sanat Derneği, yeni etkinliğini İzmir’de üniversitede okuyan depremzede öğrenciler için yapacak. 20 Mayıs’ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM), 22 Mayıs’ta Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi’nde 20.30’da yapılacak “İki Yaka Livaneli Şarkıları” konserlerinden elde edilecek gelir ile öğrencilere destek sağlanacak. Ezgi Dilan Balcı eğitmenliğinde, Yılmaz Özfırat’ın şefliğinde verilecek konserler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi desteğiyle sahnelenecek.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE DESTEK
İzmir’in Anadolu Kadınları Kültür ve Sanat Derneği, 2022 yılında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki konserle Kurşun Kalem Eğitim Vakfı’nın 20 bursiyerine 2 yıl süre ile burs sağlamıştı. 2023 yılında yine aynı salonda düzenlenen konser ile depremden etkilenen Antakya Medeniyetler Korosu Derneği’ne maddi destekte bulunulmuş ve ayrıca üniversitede okuyan depremzede öğrencilere maddi destek ve kira desteği verilmişti.
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