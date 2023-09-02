İkinci Bahar' ve 'Süper Baba' dizisinin senaristi Muharrem Buhara yaşamını yitirdi: 'Her şey için sonsuz teşekkürler'

Yayınlanma: 02.09.2023 - 17:10

Güncelleme: 02.09.2023 - 17:12

Türk televizyonlarının unutulmaz yapımlarından Süper Baba ve İkinci Bahar dizilerinin de senaryosunu kaleme alan, çok sayıda çocuk öykü kitabının da yazarı olan Muharrem Buhara yaşamını yitirdi.

Buhara, Pendik Yenişehir Ulu Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası aynı ilçedeki Osmangazi Mezarlığı'na defnedilecek.

Acı haberin ardından, Süper Baba'da rol alan usta oyuncu Şevket Altuğ, üzüntüsünü dile getirdi.

Altuğ, hesabından yaptığı paylaşımda "Hoşça kal Muharrem. Her şey için sonsuz teşekkürler. Seni unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

MUHARREM BUHARA KİMDİR?

1957’de İstanbul’da doğan Buhara İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü mezunu. Lise yıllarında oyuncu olarak başlayan sanat çalışmalarını, daha sonra çocuk tiyatrosu oyun yazarlığı üzerine yoğunlaştırdı. İlk oyunu “Ayının Fendi Avcıyı Yendi” ile 1982 yılında TOBAV birincilik ödülünü kazandı. Bu oyun ve diğer çocuk oyunları yurtiçi ve yurtdışında çeşitli tiyatrolarda halen sahnelenmektedir. Buhara daha sonra Süper Baba, İkinci Bahar, Yağmur Zamanı, Sıla gibi televizyon seyircisinin hafızalarından silinmeyen çeşitli televizyon dizilerinde öykü ve tretman yazarı olarak görev aldı.