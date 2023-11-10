İkinci Yeni şiiri nedir? İkinci Yeni şairleri kimlerdir?
Türk edebiyatının zengin tarihinde önemli bir döneme damgasını vuran İkinci Yeni Şiiri, geleneksel kalıpları reddederek çağdaş bir anlayışın kapılarını araladı. 1950'li yıllarda ortaya çıkan bu edebi akım, pek çok şairin eserlerinde derin izler bıraktı. İkinci Yeni şiiri nedir? İkinci Yeni şairleri kimlerdir?
İkinci Yeni, 1950’li yıllarda Garipçilere ve 1940 öncesi kuşağına tepki olarak ortaya çıkan bir şiir hareketidir. İkinci yeni şiiri, Batı şiirinden etkilenmiş ve II. Dünya Savaşı’nın getirdiği bunalımın etkisiyle türk şiirini etkilemiştir. İkinci Yeni akımı, şiire yeni bir bakış getirmeyi hedeflerken Türk şiirindeki gelenekselliği yıkmış ve geçmişten gelen değerleri yok saymıştır.
İKİNCİ YENİ AKIMI NEDİR?
İkinci Yeni şiiri, hareketin kuramcısı Muzaffer İlhan Erdost tarafından ortaya çıkarılmış ve hareket “ikinci yeni” olarak adlandırılmıştır. İkinci Yeni şairi Ece Ayhan ise bu şiire “sivil şiir” ismini vermiştir. İkinci Yeni şiiri içerisinde yer alan Cemal Süreya, Edip Cansever, Ülkü Tamer, İlhan Berk, Turgut Uyar, Ece Ayhan ve Sezai Karakoç gibi şairler, birbirlerinden habersizce aynı dil, içerik ve üslup özellikleri barındıran şiirler kaleme almışlardır. İkinci Yeni şiirinin bir bildirgesi yoktur fakat Cemal Süreya’nın “Üvercinka” kitabı İkinci Yeni Şiirinin başlangıcı kabul edilir. İkinci Yeniciler; alışılmamış imgelere şiirlerinde yer veren, sadelikten uzaklaşan, Dadaizm ve Letrizm gibi akımların etkisinde kalan bir sonraki kuşağın şairleridir.
İKİNCİ YENİ ŞİİRİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
İkinci Yeni şairleri, anlamı soyut bir karakter olarak görürler ve şiir dili konusunda geleneksel normlardan saparak özgün bir dil kullanımı benimserler. Dil, bilinen mantığın dışına çıkar ve alışılmış deyimleri değiştirir, suni kelimeler türetir. Gerçeküstücü bir yaklaşım benimserler, anlamı değil imgeyi vurgularlar ve toplumdan uzaklaşarak konuşma dilinden farklı bir dil kullanırlar. Sözcüklerin çağrışımlarla derinleşen değerine önem verirler ve şiirin iç zenginliğini yoruma açık bırakırlar. Ayrıca, bilinen kelimeleri yerleşmiş biçimleri dışında kullanma eğilimindedirler ve noktalama işaretlerini genellikle reddederler. İkinci Yeni, bu özellikleriyle geleneksel şiir anlayışından ayrılarak yeni ve yenilikçi bir dil ve anlam arayışına girmiş bir akımdır.
İkinci Yeni şairleri, bireyin içsel dünyasındaki yalnızlık, dışlanmışlık, sıkıntılar ve çevreye uyumsuzluk gibi temaları işleyerek, şiirlerinde kişisel deneyimlere odaklanmışlardır. Bu şairler, geleneksel normlardan saparak hayal gücünü ve duyguları ön plana çıkaran bir anlayış benimsemişlerdir. İkinci Yeni'nin şiirleri, soyut anlatım ve çağdaş dil kullanımıyla, bireyin iç dünyasındaki karmaşıklıkları ve toplumsal sıkıntıları ifade etmeye yönelmiştir. Bu sayede, geleneksel anlatıya meydan okuyarak yeni bir ifade biçimi ortaya koymuşlardır.
İkinci Yeni şiiri; “Soyut Şiir”, “Anlamsız Şiir”, “Kapalı Şiir” gibi isimlendirmelere maruz kalmış ve edebiyat çevreleri tarafından eleştirilmiştir.
İKİNCİ YENİ ŞAİRLERİ VE ESERLERİ
Ece Ayhan, İlhan Berk, Cemal Süreya, Turgut Uyar, Edip Cansever, Ülkü Tamer ve Sezai Karakoç İkinci Yeni Şiirinin öncü şairleri arasında sayılırken; Tevfik Akdağ, Yılmaz Gruda, Kemal Özer, Özdemir İnce, Nihat Ziyalan, Alim Atay, Ercüment Uçar, Seyfettin Başçılar gibi isimler de sonradan İkinci Yeni şiirine katılmıştır.
Ece Ayhan
Tam adı Ece Ayhan Çağlar olan şair, İkinci Yeni şiirini “Sivil Şiir” olarak isimlendirir ve İkinci Yeni şiirinin özgün temsilcileri arasında yer alır. Türk şiirinin “modern ustalarından biri” olan Ece Ayhan, şiirlerinde özgün imgelere, çağrışımlara, kodlara ve anlaşılmazlığa sıkça yer verir.
Eserleri
1959: Kınar Hanım'ın Denizleri
1965: Bakışsız Bir Kedi Kara
1968: Ortodoksluklar
1973: Devlet ve Tabiat
1977: Yort Savul (Toplu Şiirler)
1981: Zambaklı Padişah
1982: Çok Eski Adıyladır
1991: Çanakkaleli Melâhat'a İki El Mektup ya da Özel Bir Fuhuş Tarihi
1993: Sivil Şiirler
1993: Son Şiirler
1994: Bütün Yort Savul'lar!
1999: Bütün Yort Savul'lar! (Genişletilmiş 2. Baskı)
Öyküleri (seçme)
1947-1957: Seçilmiş Hikâyeler
1952-1957: Yenilik
1957-1973: Dost
İlhan Berk
İkinci Yeni şiirini “ Salt Şiir” olarak isimlendiren şair, 20. Yüzyıl Türk şiirinin en önemli isimleri arasında yer alır. Modern dünya şiirinin önemli isimlerinden Arthur Rimbaud ve Ezra Pound'un şiirlerini çevirerek kitaplaştırdı. Modernist şiirin öncüsü olan şair, şiirin 40 farklı şekilde yazılabileceğini göstererek şiir türünde eserler kaleme almıştır. Doğu şiirine odaklanırken beyit ve türkü biçimlerinden yararlanmıştır. Şiirleri ile Türk Dil Kurumu ve Behçet Necatigil şiir ödüllerini kazanan İlhan Berk, anlamca kapalı şiirler yazarken erotizme şiirlerinde sıkça yer vermiştir.
Eserleri
Güneşi Yakanların Selamı, 1935
İstanbul,1947
Günaydın Yeryüzü, 1952
Köroğlu, 1955
Galile Denizi,1958
Cemal Süreya
Asıl adı Cemalettin Sezer olan Cemal Süreya, İkinci Yeni’nin öncü şairlerinden biridir. Cemal Süreya'nın şiirleri, duyguları, aşkı ve insan ilişkilerini ele alırken, aynı zamanda dilin sınırlarını zorlayan, soyut ve simgesel bir dil kullanımını benimser. Cemal Süreya, kendi şiirini “benim şiirim erotik şiirdir.” diye tanımlar. İkinci Yeni hareketinin varlığını “Üvercinka” isimli şiir kitabı ile ortaya koyan şair, Üvercinka’yı şu sözlerle anlatır:
“Üvercinka, güvercin kanadından kısaltılarak elde edilmiş bir sözcük. Barışa, aşka, dayatmaya dönük bir kavram.”
Eserleri
Şiir
1958: Üvercinka
1965: Göçebe
1973: Beni Öp Sonra Doğur Beni
1984: Uçurumda Açan (Sevda Sözleri içinde)
1988: Sıcak Nal
1988: Güz Bitigi
1990: Sevda Sözleri (bütün şiirleri)
Düzyazı
1976: Şapkam Dolu Çiçekle
1982: Günübirlikler
1990: Onüç Günün Mektupları
1991: Günler
1991: 99 Yüz İzdüşümler/Söz Senaryosu
1992: Aydınlık Yazıları/Paçal
1992: Oluşum'da Cemal Süreya
1992: Folklor Şiire Düşman
1992: Papirüs'ten Başyazılar
1993: Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi
Antoloji
1966: Mülkiyeli Şairler
1967: 100 Aşk Şiiri
Söyleşi
1997: Güvercin Curnatası
Dergi
Papirüs
Turgut Uyar
Tam adı Ahmet Turgut Uyar olan şairin şiire ilgisi çocukluk yıllarına dayanır. Turgut Uyar şiirlerinde sıklıkla mutsuzluğu, ayrılığı, umudu, özlemi, hüznü, yalnızlığı anlattı. Arz-ı Hal kitabında yer alan “Yalağuz” şiirinde yalnız kelimesinin karşılığı olarak yalağuz kelimesini kullanmasıyla dikkat çekti. Dünyanın En Güzel Arabistanı kitabı ile dil, tema, anlatım biçiminde değişikliğe gitmiş ve İkinci Yeni şairi olarak adlandırılmıştır.
Eserleri
Arz-ı Hal,1950
Türkiyem,1952
Dünyanın En Güzel Arabistanı,1959
Tütünler Islak,1962
Her Pazartesi,1968
Divan,1970
Toplandılar,1974
Kayayı Delen İncir,1982
Edip Cansever
Tam adıyla Ömer Edip Cansever, İkinci Yeni’nin “Kuyumcu Şairi” olarak bilinir. Edip Cansever, şiirlerinde bireysel temaları ve içsel çatışmaları işleyerek, bireyin iç dünyasına odaklanır. İmgeye ve anlam kapalılığına vurgu yapan şair, “Yerçekimli Karanfil” şiiri ile İkinci Yeni Hareketi içerisinde yer almıştır.
Eserleri
1947: İkindi Üstü
1954: Dirlik Düzenlik
1957: Yerçekimli Karanfil
1958: Umutsuzlar Parkı
1959: Petrol
1961: Nerde Antigone
1964: Tragedyalar
1966: Çağrılmayan Yakup
1970: Kirli Ağustos
1974: Sonrası Kalır
1976: Ben Ruhi Bey Nasılım
1977: Sevda ile Sevgi
1980: Şairin Seyir Defteri
1981: Yeniden
1982: Bezik Oynayan Kadınlar
1984: İlkyaz Şikayetçileri
1985: Oteller Kenti
2005: Sonrası Kalır I, Bütün Şiirleri (ISBN 978-975-08-0938-6)
2005: Sonrası Kalır II, Bütün Şiirleri (ISBN 978-975-08-0939-4)
2008: Gelmiş Bulundum
Ülkü Tamer
İkinci Yeni Akımına, akımın ana hatları oluştuktan sonra katılan şair, kendine özgü imgeler ve sade anlatım dili ile dikkat çekti. Şiirlerini keskin bir ironi ile kaleme alırken toplumsal duyarlılıklara dikkat çekti.
Eserleri
ŞİİR
1959: Soğuk Otların Altında
1960: Gök Onları Yanıltmaz
1962: Ezra ile Gary
1965: Virgülün Başından Geçenler
1966: İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür
1974: Sıragöller
1981: Seçme Şiirler
1986: Antep Neresi
1986: Yanardağın Üstündeki Kuş (toplu şiirler)
2014: Güneş Topla Benim İçin (Toplu Şiirler)
2020: Lucia (kitaplarına girmemiş şiirleri)
Öykü
1991: Alleben Öyküleri (Yunus Nadi Öykü Armağanı)
2016: Tarihte Yaşanmamış Olaylar
Anı
1997: Alleben Anıları
1998: Yaşamak Hatırlamaktır
2003: Bir Gün Ben Tiyatrodayken
Antoloji
1982: Çağdaş Latin Amerika Şiiri Antolojisi
Şarkı sözleri
Ağıt - Edip Akbayram
Düşenlere - Grup Yorum
Gül Dikeni - Ahmet Kaya
Güneş Topla Benim İçin - Zülfü Livaneli
Memik Oğlan - Zülfü Livaneli
Üşür Ölüm Bile - Ahmet Kaya
Sezai Karakoç
Tam adı Ahmet Sezai Karakoç olan şair, İkinci Yeni içerisinde “Geleneği Sürdüren Şair” olarak bilinir. Yazım dili ve şiir üslubu açısından İkinci Yeni geleneğine yakın olsa da yer verdiği kelime ve temalar açısından İkinci Yeni şiirinden ayrılır. Taşıdığı Müslüman kimliği ve düşüncelerini şiirlerine yansıtan Sezai Karakoç, İkinci Yeni içerisinde bulunmasına rağmen İkinci Yeni şairlerinden ayrılır.
Eserleri
Şiir
Şiirler I (Monna Rosa)
Şiirler II (Şahdamar-Körfez-Sesler)
Şiirler III (Hızırla Kırk Saat)
Şiirler IV (Taha'nın Kitabı, Gül Muştusu)
Şiirler V (Zamana Adanmış Sözler)
Şiirler VI (Ayinler/Çeşmeler)
Şiirler VII (Leylâ ile Mecnun)
Şiirler VIII (Ateş Dansı)
Şiirler IX (Alınyazısı Saati)
Gün Doğmadan (Toplu Şiirler)
Çeviri Şiir
Batı Şiirlerinden
İslâmın Şiir Anıtlarından
Deneme
Edebiyat Yazıları I Medeniyetin Rüyası Rüyanın Medeniyeti Şiir
Edebiyat Yazıları II Dişimizin Zarı...
Edebiyat Yazıları III Eğik Ehramlar
Düşünce
Ruhun Dirilişi
Kıyamet Aşısı
Çağ ve İlham I-II-III-IV
İnsanlığın Dirilişi
Diriliş Neslinin Âmentüsü
Yitik Cennet
Makamda
İslâmın Dirilişi
Gündönümü
Diriliş Muştusu
İslâm
İslâm Toplumunun Ekonomik Strüktürü
Düşünceler I-II
Dirilişin Çevresinde
Fizikötesi Açısından Ufuklar ve Daha Ötesi I-II-III
Yapı Taşları ve Kaderimizin Çağrısı I-II
Samanyolunda Ziyafet
Unutuş ve Hatırlayış
Varolma Savaşı
Çağdaş Batı Düşüncesinden
Çıkış Yolu I-II-III
İnceleme
Yunus Emre
Mehmet Âkif
Mevlânâ
Tiyatro
Piyesler I
Armağan
Hikâye
Hikâyeler-I Meydan Ortaya Çıktığında
Hikâyeler-II Portreler
Günlük yazılar
Farklar
Sütun
Sûr
Gün Saati
Gür
Röportaj
Tarihin Yol Ağzında
Unutuş ve Hatırlayış
Çıkış Yolu I
Çıkış Yolu II
Çıkış Yolu III
Belgesel
Gün Doğmadan
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