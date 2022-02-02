İKSV, 50. yılını etkinliklerle kutlayacak

02 Şubat 2022 Çarşamba, 04:00

İstanbul’da yaşayıp da kültür sanat hayatına ilgi duyan herkesin yolu bir gün İKSV ile buluşmuştur. 1972 yılında Nejat Eczacıbaşı’nın kâr amacı gütmeyen bir kültür kurumu kurma projesi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), kurulduğu yıllarda Ankara’da yaşıyor, SBF’de akademisyen olarak görev yapıyordum; Sinema Festivali için bir haftalığına izin alıp gelir, günde üç film izleyip gözlerimiz kızarmış olarak dönerdik! Konserlerin kaçırılmayacak olanlarını işaretleyip yaz tatilimizi ona göre ayarlardık. 2022’de 50. yaşını kutlayacak olan İKSV denilince ne çok anımız var: Aya İrini’deki klasik müzik konserleri, Açıkhava Tiyatrosu’ndaki caz konserleri, hatta şimdi ortasına bir cami oturtulmuş Rumeli Hisarı’nda yabancı topluluklardan izlediğimiz Shakespeare oyunları! Kültür ve sanat deneyimlerimize yerli ve yabancı sanatçılarla büyük katkı sunan, adeta bir okul, bir akademi olan, festivalleriyle kendimizi eylememiş, eğitmiştik!

İKSV, bu yıl 50. altın yılını kutluyor. İstanbul Festivali ve müzikle başladığı yolculuğuna, sinema, sahne sanatları, güncel sanat ve tasarım alanlarında düzenlediği binlerce etkinlikte on iki milyonu aşkın izleyiciye ulaşmanın yanında dünyanın önemli sanatçı ve topluluklarını İstanbul’da ağırlamak ve yurtdışında bienallere katılmak da etkinliklerinin bir kısmı oldu. Ödüller ve verdiği eser siparişleriyle sanatı ve sanatçıları destekledi. Araştırmalar yürüterek, raporlar hazırlayarak ve işbirliği projeleriyle, kültür politikalarının geliştirilmesi, kültür yönetiminin çeşitlenmesi ve güçlenmesi için çalıştı.

HEDEF GENÇLER

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “Önümüzdeki dönemde başarılı genç sanatçıları ödüllendirmeye, onlara alan açmaya devam edeceğiz. Gençlerin hayatlarına kültür ve sanatla umut ve ilham katmayı çok önemsiyor, yeni üretimleri desteklemenin önemine inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde hem sanatçı hem de izleyici gelişimini destekleyerek yarının kültür ve sanatının yeşermesi için gerekli ortamı yaratmak olacak hedefimizdir” diyor. Müjdeyi de verelim: Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle bu yıl İKSV’nin tüm etkinliklerindeki öğrenci biletleri 10 TL olacak.

KUTLAMALAR HERKESE AÇIK

İKSV, 50. yılını 5 Haziran Pazar akşamı İstanbul’un farklı parklarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştireceği ücretsiz konserlerle tüm İstanbullularla kutlayacak. Haziran ve temmuz aylarında Beylikdüzü’nden Yıldız Parkı’na, Küçükçekmece’den Müze Gazhane’ye İstanbul’un farklı park ve açık hava mekânlarında düzenleyeceği ücretsiz klasik müzik ve caz konserleriyle İstanbullularla buluşmaya devam edecek. Ayrıca yıl boyunca film gösterimleri, konserler, sergiler, gösteriler, atölye çalışmaları, söyleşiler ve farklı etkinliklerle kutlamalar sürecek.

İstanbul Film, Müzik, Caz ve Tiyatro festivalleri her zamanki gibi yapılacak. Filmekimi sonbaharda gerçekleşecek. İKSV ve Zorlu PSM işbirliğinde, Anna Karenina balesiyle izleyicilerle buluşacak Zürih Balesi ve Nick Cave & The Bad Seeds de İKSV’nin 50. yılındaki konukları arasında yer alacak.