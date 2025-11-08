İKSV’nin AB desteğiyle yürüttüğü projenin ilki bitti, ikincisi de 2026’da: ‘Ortaklaşa’ yola devam

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Avrupa Birliği desteğiyle ve Marmara Belediyeler Birliği (MBB) iştirakiyle yürütülen “Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı” üç yıllık yolculuğunu “Adına Ortaklaşa Dedik” başlıklı kapanış etkinliğiyle tamamladı.

Türkiye’de, özellikle İstanbul dışında kültür sanat inisiyatiflerinin en büyük problemlerinden bazıları plan ve projelerini istikrarlı bir biçimde yıllarca sürdürememeleri, yerel yönetimlerle bağ kurulamaması ya da değişen ve hukuksuzca “el değiştirilen” belediyelerle kalıcı bir iletişim sağlanamaması olarak gösterilebilir.

Ortaklaşa programının yerel yönetimlerle sivil inisiyatifleri bir araya getirip sözleşme imzalanmasını sağlaması ve belediyelerin üzerinden bir noktaya kadar “maddi destek yükünü” alması projeyi öne çıkaran etkenler. Önceki günkü etkinlikte Ortaklaşa Hibe Programı kapsamında desteklenen 13 projenin temsilcileri “Ortaklaşa Sunuyor” başlıklı oturumlarda projelerini katılımcılarla paylaştı. Farklı coğrafyalardan gelen temsilciler, kültür sanat aracılığıyla yerelde adil kültürel işbirliklerini güçlendiren örnek uygulamaları sundular.

Projeler kapsamında 16 çalıştay düzenlendi; altı kültür politikası belgesi, altı protokol, dört kitap, bir rehber ve bir araştırma raporu yayımlandı. Altı kültür sanat mekânı dönüştürülürken 22 kültür-sanat mekânı etkinliklere sahne oldu. Bir çocuk ve kent bienali, dört festival, beş şenlik, 10 konser, altı sergi düzenlendi. Bu etkinlikler aracılığıyla 5 bini çocuk yaklaşık 50 bin kişi kültür-sanat faaliyetlerinde buluştu. Adıyaman, Eskişehir, İzmir, Bursa, Artvin, Çanakkale, Balıkesir, Hatay, İstanbul, Gaziantep, Amasya, Trabzon Ortaklaşa’nın ilk yıllarında bu etkinliklerin yapıldığı ve sağlam temellerin atıldığı şehirler.

İKİNCİ DÖNEM YENİ YILDA

Önceki gün düzenlenen etkinlikte bir de müjde verildi. Projenin, 2026-2028 yıllarını kapsayacak ikinci döneminin Ocak 2026’da başlayacağı duyuruldu. Ortaklaşa’nın yeni döneminde, Avrupa’nın kültür politikaları alanındaki en güçlü savunuculuk ağlarından Culture Action Europe da ortak olarak yer alacak. Kurulacak yeni ortaklık ağlarıyla, Ortaklaşa’nın Avrupa ölçeğinde kültürel işbirliklerine aracı olması amaçlanıyor.

TOPLAM DESTEK 1.3 MİLYON AVRO

İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece, önceki gün yapılan kapanış etkinliğinde yürütülen çalışmaların da bir özetini verdi. Özlem Ece, “Üç yılda 13 projeye toplam 1.3 milyon Avro hibe desteği sağlandı, 44 kültür-sanat profesyoneli istihdam edildi. Ortaklaşa, kültür alanında adil, katılımcı ve kapsayıcı bir işbirliği modeli geliştirerek belediyelerle sivil toplum arasında güvene dayalı ilişkilerin mümkün olduğunu gösterdi” diye konuştu.

Öğleden sonra yapılan “Türkiye’de Yerel Kültürel İşbirlikleri” başlıklı oturumda, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan ve Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı Ortaklaşa projesi kapsamında edindikleri deneyimleri ve yerelde kurulan kültürel işbirliklerinin kent yaşamına etkilerini paylaştı.