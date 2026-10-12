İKSV’nin düzenlediği Filmekimi 18 Ekim’e kadar İstanbul’da, ardından Ankara, İzmir ve Mersin’de

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen Filmekimi, ilk hafta sonunu tamamladı. Yılın merakla beklenen filmlerinden bazıları 18 Ekim’e kadar sinemaseverlerle buluşacak. Öte yandan Filmekimi, İstanbul’un yanı sıra 15- 18 Ekim’de Ankara’da, 22- 25 Ekim’de İzmir ve ilk kez Mersin’de düzenlenecek.

Çok sayıda filmin yer aldığı programa “filmekimi.iksv. org” internet adresinden ulaşılabilir.

Filmekimi’nde öne çıkan filmlerden bazıları şöyle:

25’inci kez izleyicileri ağırlayan Filmekimi’nde yer alan filmler arasında Pedro Almodóvar’ın Cannes’da Altın Palmiye için yarışan film içinde film anlatısına sahip “Buruk Noel” de yer alıyor. Film bugün 13.00’te Kadıköy Sineması’nda, 17 Ekim’de Ankara Büyülü Fener’de (12.00) ve 22 Ekim Perşembe İzmir Paribu Cineverse’te (18.00) gösterilecek.

Asghar Farhadi’nin Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel ve Pierre Niney’i bir araya getiren “Kesişen Hayatlar” filmi, 14 Ekim’de Cinewam City’s Nişantaşı’nda (13.00), 16 Ekim Cuma günü Paribu Art’ta (16.00), 18 Ekim Pazar günü ise Atlas Sineması’nda (19.00) izleyiciyle buluşacak.

VENEDİK’İN KAZANANLARI

Martin McDonagh’ın “Banshees of Inisherin”den bu yana merakla beklenen filmi “Vahşi At Dokuz”, John Malkovich’e Venedik’te En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü getirmişti. Sam Rockwell, Steve Buscemi ve Tom Waits’i bir araya getiren casus filmi, 16 Ekim Cuma günü Paribu Art’ta (21.30), 17 Ekim’de Atlas Sineması’nda (21.30), 18 Ekim Pazar günü ise Kadıköy Sineması’nda (19.00) olacak.

Cannes’da en iyi senaryo ödülü başta olmak üzere birçok ödül kazanan ve yönetmeni Emmanuel Marre’ın Nazi işgali altındaki Fransa’da yaşayan büyük büyükbabasının yaşam öyküsünden esinlendiği “Devrinin Adamı” yarın saat 21.30’da Cinewam City’s Nişantaşı’nda, 16 Ekim Cuma günü saat 12.30’da Ankara Büyülü Fener’de, 16 Ekim Cuma günü ise Kadıköy Sineması’nda (21.30) gösterilecek.

May el-Toukhy’nin Venedik’te en iyi filme verilen Altın Aslan’ı ve en iyi kadın oyuncu ödülünü (Mathilde Arcel) kazanan “Meçhul Kadın” filmi, 18 Ekim Pazar günü 15.00’te Ankara Büyülü Fener’de izlenebilecek.

Olivia Colman ile Alexander Skarsgård’ın başrollerini paylaştığı Alex Huston Fischer ile Eleanor Wilson’ın yönettiği romantik komedi “İdeal Koca”, bugün saat 13.00’te Cinewam City’s Nişantaşı’nda, 18 Ekim Pazar günü (18.00) Ankara Büyülü Fener’de, yoğun ilgi üzerine İstanbul’da koyulan ek seanslarla 19 Ekim Pazartesi günü 19.00 ve 21.30’da Kadıköy Sineması’nda izlenebilecek. Öte yandan 23 Ekim Cuma günü 21.00’de Paribu Cineverse Forum Mersin’de ve 24 Ekim Cumartesi 15.00’te İzmir Paribu Cineverse Mavibahçe’de gösterilecek.

ÖDÜLLÜ YERLİLER MERSİN’DE

2026 İstanbul Film Festivali’nde ödül kazanan filmler, Filmekimi kapsamında İstanbul dışındaki gösterimlerde Mersin’de ilk kez izleyiciyle buluşacak. Ziya Demirel’in “En Güzel Cenaze Şarkıları”, 45. İstanbul Film Festivali’nde Yeni Bakışlar bölümünde En İyi Senaryo Ödülü’nün yanı sıra Esra Dermancıoğlu’na en iyi kadın oyuncu, Çağdaş Ekin Şişman’a en iyi yardımcı kadın oyuncu, Özer Keçeci’ye en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerini kazandırdı. Film, 24 Ekim Cumartesi günü Mersin izleyicisiyle buluşacak.

Pınar Yorgancıoğlu’nun yönettiği “Karanlıkta Islık Çalanlar” filmindeki performansıyla İnci Sefa Cingöz en iyi kadın oyuncu ödülüne değer görülmüştü. Film, 25 Ekim Pazar günü saat 18.00’de ekip katılımlı bir gösterimle beyazperdede olacak. Evrim Çervatoğlu’nun Keçi501 filmi de Yeni Bakışlar bölümünde en iyi görüntü ödülüne değer görülmüştü. Film, 23 Ekim Cuma günü 18.00’de film ekibinin katılımıyla Mersin’de gösterilecek.