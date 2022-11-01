İKSV ve Mercedes-Benz Türk işbirliğiyle her yıl 5 bin Avro fon sağlanacak

01 Kasım 2022 Salı, 02:00

Bu kapsamda dün yapılan basın toplantısında, Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü Miray Demirel, İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdürü Görgün Taner ve İstanbul Bienali ve İKSV Güncel Sanat Projeleri Direktörü Bige Örer’in katılımıyla SaDe’ye dair ayrıntılar aktarıldı.

AYRINTILAR

SaDe’ye, görsel sanatların tüm disiplinleri ve dijital sanat alanında çalışan sanatçılar başvurabilecek. Her yıl 5 sanatçıya 5 bin Avro destek sağlanacak. Sadece para desteği söz konusu değil. İKSV’nin geniş ağı da bu süreçte devreye girecek, sanatçılar ihtiyaçlarına göre sanat profesyonelleriyle bir araya gelebilecek, mentorluk desteği de sağlanırken üretilecek yapıtların sergilenmesi aşamasında da destek sürecek. Program hakkında detaylı bilgi ve başvuru formuna https://www.iksv.org/tr/sade-sanatci-destek-fonu/basvuru adresinden ulaşılabilir.

SEÇİCİ KURUL

Başvurular küratör Kevser Güler, sanat tarihçisi, araştırmacı ve bağımsız küratör Yekhan Pınarlıgil, sanatçı Hale Tenger, editör ve bağımsız küratör Nilüfer Şaşmazer, akademisyen, eğitim programcısı ve bağımsız küratör Işın Önol tarafından değerlendirilecek.