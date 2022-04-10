İKSV’nin düzenlediği 41. İstanbul Film Festivali devam ediyor

10 Nisan 2022 Pazar, 04:00

Berlin Film Festivali’nin de açılış filmiydi, ayakta alkışlandı. İstanbul Film Festivali’nin de açılış filmiydi, ayakta alkışlandı. Rabiye Kurnaz’ı canlandıran oyuncu Meltem Kaptan, Berlin’de En İyi Başrol ödülünü aldı. En İyi Senaryo ödülü de cabası! Filmin hem Berlin, hem İstanbul’da gösterilmesi, aynı anda hem Türk, hem Alman olmuş bir ailenin dramatik hikâyesi olmasından kaynaklanıyor. Almanya’ya işçi olarak göçüp orada yerleşmiş Kurnaz ailesinin babası Mercedes fabrikasında çalışıyor. Anne Rabiye ev kadını. Ama kocasının her yıl yenilediği arabaları da kullanıyor. Tam bir geçiş kuşağı. Büyük oğlu Murat, 19 yaşında camideki tebliğcilerden etkilenip bir gün ansızın Pakistan’a gidiyor. Tam da ABD’nin 11 Eylül olaylarının intikamını almak için orada burada bulduklarını sorgusuz sualsiz terörist diye yaftalayıp Küba’daki Guantanamo Üssü’ne götürüp esir tuttuğu dönem. Murat da asılsız bir ihbarla işkencelerden geçirilip kendisini Taliban suçlamasıyla Guantanamo’da buluyor!

SIRADAN İNSANLAR

İşte bizim Türk-Alman ev kadını Rabiye Kurnaz’ın içinden bir insan hakları kahramanı çıkaran durum böyle başlıyor. Yol, yöntem bilmez Rabiye, evladını kurtarmak için dağları delen bir kahramana dönüşüyor. O kadar samimi, o kadar içten ki önce bir avukat buluyor, onu haklılığına inandırıyor ve olay ABD Başkanı’na dava açmaya kadar gidiyor. Rabiye Kurnaz ve avukatı kükreyen fare oluyor!

Hikâye çok çarpıcı ama ödüllük olmasının nedeni, böylesine dramatik bir konuyu, güldüren, boğmayan ve umut aşılayan bir dille anlatabilmek. Rabiye’nin kahkahalarıyla gözyaşlarını aynı anda verebilmek. Filmin yönetmeni Andreas Dresen’in başarısı burada. Murat Kurnaz’ın yazdığı “Hayatımın 5 yılı” kitabını okuduktan sonra kendisiyle görüşmüş. Ama bu kadar acıyı filmde anlatmayı doğru bulmamış. Hikâyeyi filme çekmeye karar vermesi, annesiyle görüştükten sonra onun gözünden yaşadıklarını anlatmak için.

UMUTSUZ VAKA

Guantanamo Üssü’nde bir insan hakları ihlali, hukuk katliamı yaşandı. Esirlere ne kendi ülkeleri sahip çıktı, ne de ABD’de başvuracak mahkeme bulunabilindi. Orada hâlâ 49 esirin yaşadığını bilmek ne kadar korkunç! Filme gelince, sadece biri değil, kostümcüsüden oyuncusuna, ışıkçısından sesçisine, hepsi çok başarılı! Amacınız iyi de olsa, bir sinema filmini izletebilmek ekip işi!

FESTİVALDE BUGÜN

- Atlas 1948: 11.00 Plastik Semiyotik, 13.30 Rimini, 16.00 Freaks Out, 19.00 Beklenen Şarkı, 21.30 Bir Zamanlar Amerika.

- Beyoğlu Sineması: 11.00 Yarına Kadar, 13.30 Saklı Çöl, 16.00 Sönmüş Hayaller, 19.00 Titanik’i Seyretmek İstemeyen Kör Adam, 21.30 Gerda.

- Pera Müzesi Oditoryumu: 13.30 Hiçbir Şey Bilmediğimiz Bir Gece, 16.00 Vampir - Cuadecuc.

- Cinewam City’s 3: 11.00 Kuluçka, 13.30 Mavi Ay, 16.00 Samuel’in Yolculuğu, 19.00 Yansıma, 21.30 Sevgili Thomas.

- Cinewam City’s 7: 11.00 Süper Kahramanlar, 13.30 Arthur Rambo, 16.00 Donadona, 19.00 Rabiye Kurnaz George W. Bush’a Karşı, 21.30 Kutsama.

- Kadıköy Sineması: 11.00 Earwig, 13.30 America Latina, 16.00 İz Bırakmadan, 19.00 Peter Von Kant, 21.30 Baba.

- Sinematek/Sinemaevi: 11.00 Marx Beklesin, 13.30 Sirke Banyosu, 16.00 Gölgenin Seyri, 19.00 Kurt İni, 21.30 Bir Evlilik Hikâyesi.