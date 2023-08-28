İlgi ve kayıtsızlık: The Truman Show'un düşündürdükleri...

Yayınlanma: 28.08.2023 - 11:59

Güncelleme: 28.08.2023 - 11:59

1998 yapımı "The Truman Show" filmi, sıradan bir adamın hayatının gerçekte bir televizyon şovu olduğunu keşfetmesini konu alıyor. Filmde, Jim Carrey'in canlandırdığı Truman Burbank karakteri, doğduğu andan itibaren dünya genelinde bir televizyon programının parçası olarak yaşadığını fark etmeye başlar. Film, Truman'ın kendi gerçekliğini sorgularken yaşadığı iç çatışmaları ve sonunda özgürlüğe doğru attığı adımları anlatır.

BAŞKA NE VAR?

Filmin son sahnelerinde, Truman denizde bulunan teknesiyle setin dışına doğru ilerlerken bir fırtınayla mücadele eder. Kendisine sunulan dünyanın kısıtlamalarından kurtulan Truman, gerçek dünyaya adım atar. Bu sırada filmdeki izleyiciler, onun ne yapacağını merakla beklerler. Ancak, birkaç saniye sonra, bir izleyici soğukkanlılıkla "Başka ne var?" sorusunu sorar. Bu an, izleyicilerin ilgi ve dikkat sürelerinin kısa olduğunu ve yeni bir şey bulma arzusuyla hızla geçiştirebileceklerini ifade eder.

"The Truman Show"un son repliği, günümüzde de geçerliliğini koruyan bir gerçeği yansıtır. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, içerik tüketim alışkanlıkları da değişiyor. İzleyiciler, sürekli olarak yeni ve ilgi çekici içerik arayışı içinde oluyor. Bir içerik artık heyecan verici gelmediğinde, bir sonraki fırsata geçmek istiyor.

Filmdeki izleyiciler, Truman'ın hayatını yıllarca izlemiş ve onunla bağ kurmuş olabilir. Ancak onun gerçek dünyaya geçişi anında, ilgi ve meraklarını başka bir şeye yönlendirmek istemeleri, insanların kayıtsızlığının bir yansıması olarak görülebilir. Bu durum, günümüzün hızlı tüketim kültürünü ve dikkat dağıtıcı içeriklerin etkisini vurgular niteliktedir.

Filmin son repliği, "The Truman Show"un ötesinde de düşündürücü bir mesaj taşır. Teknoloji ve medya, insanların dikkatini sürekli olarak yeni içeriklerle çekme yarışına girdi. İnsanlar, bir şeyin yeni ve heyecan verici olma özelliğini kaybettiğini hissettiğinde, hızla bir sonraki seçeneğe geçme eğiliminde. Bu da "The Truman Show"un son repliğinde ifade edilen kayıtsızlığın günümüzdeki yansıması olarak değerlendirilebilir.

UFAK BİR GÖNDERME

İzleyiciler onlarca yıl boyunca Truman'a gülmüş, ağlamış ve onunla ilişki kurmuş olsalar da, iş izleyecek başka bir şey bulmaya geldiğinde dikkat sürelerinin kısa olduğu açıktı. Truman onlara artık eğlence sunmadığı anda, Truman'ın kendisi için elde etmek istediği tek şey olan gerçek insan deneyimlerine değer vermek yerine bir sonraki uyarıcı şova geçmeye istekliydi. The Truman Show'un final repliği, özellikle de bir şey artık yeni değilse tüketicilerin ne kadar vefasız olabileceğinin bir örneği.

The Truman Show gibi bir şey olmasa bile, reality TV ve canlı yayın platformları son birkaç on yıldır yayıncılığı değiştiriyor. Bugün bu tür programlar benzer kavramları keşfediyor ve genellikle bir kişinin kamusal ve özel hayatı arasındaki çizgileri büyük ölçüde bulanıklaştırıyor. Bu kadar çok içeriğin 7/24 ulaşılabilir olması, izleyicilerin dikkatini çekmek için büyük bir rekabet yaratıyor ve gerçek hayatta Truman Show gibi bir fikrin ortaya çıkmasına neden olacak koşullar oluşuyor.

Truman'a yapılan muameleyi protesto eden bazı izleyiciler olsa da, izleyicilerin çoğu hayatlarının büyük bir bölümünü Truman'ın ilk öpücüğünü paylaşması, ilk işine girmesi ve bir dizi başka dönüm noktasıyla bağ kurarak geçirmişti ancak The Truman Show'un son repliği onu gerçekten umursamadıklarını kanıtlıyor. Onlar için Truman bir insan değil, bir metaydı, bu yüzden bir televizyon programının ana karakteri olduğunu öğrenmesi onlar için önemli değildi. Onlara arkadaşlık ettiği ve kendi sorunlarını unutturduğu sürece, Truman'ın başına gelen her şey kabul edilebilirdi.

TARİHİN TEKERRÜRÜ

The Truman Show'un gerçek anlamı, içerik uğruna gerçeklik manipüle edildiğinde neler olabileceğini başarıyla sergiliyor. Mahremiyetin yanı sıra eğlence etiği ve primetime programcılığını sürdürmek için katlanılan mesafeler hakkında sorular ortaya atıyor. Christoff, Truman'ın milyonlara değer sağlayan fedakar ve sanatsal bir şeyin parçasıymış gibi görünmesini sağlamaya çalıştı ancak Truman bir adamın tanrısal vizyonu uğruna sömürüldü ve bunun nasıl bir parçası olacağını seçme şansı asla tanınmadı.

The Truman Show'un son repliği, bir hile ile bir şişede yıldırım yakalamaya çalışmanın etrafındaki sorunları damıtmak için mükemmel bir iş çıkarıyor. Büyüleyici olduğunu kanıtladığı sürece ilgi çekmeyi başarır ancak yenilik olmaktan çıktığı anda tüketiciler bir sonraki büyük şeye geçmeye hazırdır. Aynı durum, yayın platformları tarafından yayınlanan ve her biri kendi Truman Show versiyonunu bulmaya ve döngü kendini tekrar edene kadar 30 yıl boyunca güçlü izlenme rakamları elde etmeye çalışan bitmek bilmeyen yeni içerik yağmuru için bile geçerli.