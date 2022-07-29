İlhan İrem gazetemize konuşmuştu: 'İçimde paha biçilmez güzellikler akıyor'

29 Temmuz 2022 Cuma, 01:00

Cumhuriyet gazetesinin Kültür Servisi editörlerinden Öznur Oğraş Çolak ile usta sanatçı İlhan İrem 2017’de röportaj gerçekleştirmişti.



Geçtiğimiz gün yaşamını kaybeden müzik duayeni İlhan İrem’in sözleri yeniden gündeme geldi.

Gazetemize verdiği röportajda, “Başka bir dünyada yaşıyorum. Kalabalıkların içinde boğulduğu diğer dünyadan hiçbir beklentim yok” diyen İrem, “Çocukluğumdan beri buralara benzemeyen içimdeki uzaklıklardan paha biçilmez güzellikler akıyor. Şarkılar, düşünceler, sanki bir bütünü oluşturan parçalar olarak daha çok küçük yaşlardan başlayarak birbiri ardına yığıldıkça ‘bunları yazmalıyım’ dedim. Şarkılarımı hiçbir deformasyona uğratmadan, yaratıldıkları andaki içtenlikle yansıtmaktan başka bir şey düşünmedim. İçimdeki evreni yazıyordum ve bu bir yalnızlık yolculuğu idi” ifadelerine yer vermişti.

İlhan İrem ve Öznur Oğraş Çolak

İşte röportajın tamamı;

10 plak, 24 albüm çıkaran sanatçı yedi kitap yazdı. İlhan İrem ile müziği, günümüzü kısacası hayatı konuştuk. Sayısız ödüller alan İlhan İrem yeni şarkılarıyla önümüzdeki yıl albüm çıkaracağının da müjdesini verdi.

-Sizi hiç bırakmayan bir takipçi kitleniz var ve sizi az görseler dahi bırakmıyorlar. Bu sevgiyi neye bağlıyorsunuz?

Başka bir dünyada yaşıyorum. Kalabalıkların içinde boğulduğu diğer dünyadan hiçbir beklentim yok. Çocukluğumdan beri buralara benzemeyen içimdeki uzaklıklardan paha biçilmez güzellikler akıyor. Şarkılar, düşünceler, sanki bir bütünü oluşturan parçalar olarak daha çok küçük yaşlardan başlayarak birbiri ardına yığıldıkça ‘bunları yazmalıyım’ dedim. Şarkılarımı hiçbir deformasyona uğratmadan, yaratıldıkları andaki içtenlikle yansıtmaktan başka bir şey düşünmedim. İçimdeki evreni yazıyordum ve bu bir yalnızlık yolculuğu idi. Sonra, ilk on yıldaki yıldızlığın dünyevi çekiştirmelerinden arınmaya başladıkça, sonsuz bir içtenliğin yarattığı çekim alanında benzer hissedişlerin ışıklı karanlığında bunalan sessiz kalabalıklarla buluştum. Daha özetle sorunuzun yanıtı; 44 yıldır kendi yolculuğumun, pusulasından başka hiçbir yanyola sapmamanın yarattığı güvendir.

-Yeni kuşaktan beğendiğiniz müzisyenler var mı?

Sanat, insanın bütün hayatını alan sürekli bir delilik hali... Eski veya yeni kuşaktan kendi yolcuğunu yaratmış sanatçıları izliyorum. Ülkemizin özellikle son 15 yıldır paramparça edilmiş duygu dünyası, bağımsız sanatçıların yeşermesini engelliyor. Yine de böyle karanlık dönemler özel çıkışlar doğurabilir.

-Yeni bir kitap çalışmanız var mı?

Gelecek sene, 45.yılda yazılarımdan oluşan bir kitap yayımlanacak.

-Siyasetin hayatınızdaki yeri nedir?

Siyaset, bu vatana, kurtarıcılarına doğal vefa borcu olarak, haksızlıklara dayanamayan yapım nedeniyle, kendiliğinden hayatıma girdi. Zaman zaman yazılar yazmanın dışında, siyaseti şarkılarımın ruhundan uzak tutuyorum.

-Muhalif sanatçılar günümüzde maalesef sorunlar yaşıyor. Sanat ve muhalif olmak, bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Sanat yapısı gereği muhaliftir. Hiç kimsenin suskun kalamayacağı böyle dönemlerde, belirli amaçlar için sessiz kalan ve gündemin akışına giden sanatçılar görmek üzücü. Soytarılar bile çıkarlarının peşinde bel büken pervanelerden daha kişiliklidir.

-Sizin bir gazetemizde yazılarınız çıkmıştı. Yine Cumhuriyet’te ya da başka bir gazetede yazmak ister misiniz?

Evet, yoğunluklar yüzünden son yıllarda Cumhuriyet’e yazı gönderemedim. Müzik çalışmalarım nedeniyle, periyodik olmasa da zaman zaman Odatv ve Bavul Dergisi’ne yazıyorum.

-Sizin özel bir tarzınız var ve sizin gibi olmak isteyen birçok müzisyen çıktı ama tutunamadı. Bunu neye bağlıyorsunuz?

Sanatçı hiçbir şey olmak istemez. Sadece ruhunu döker. Meselesini çözmekten, yaratarak rahatlamaktan başka bir amacı yoktur.

-Yeni albüm ne zaman?

5 yıldan beri deneme kayıtları yapıyorum. Düşüncemde pek çok farklı albüm bitirdim. Ama gerçekleştirme aşamasına henüz geçmedim. Yeni bir albüm, sanatçının son dönemini eksiksiz yansıtmalı. Değişen düşüncelerim, değişen müzikal yapım, yeni formlar ve yeni estetik görüşlerle, bir son dönem manifestosu olmalı. Süreç henüz tamamlanmadı. Albüm sürüyor.