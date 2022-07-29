CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, İlhan İrem için başsağlığı mesajı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı İlhan İrem'in ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı İlhan İrem’in hayatını kaybetmesi nedeniyle, “Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İlhan İrem’in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Usta şarkıcı ve söz yazarı İlhan İrem’e Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum” mesajını paylaştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı İlhan İrem’in hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı paylaştı.
Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:
- Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İlhan İrem’in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Usta şarkıcı ve söz yazarı İlhan İrem’e Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum.
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İlhan İrem’in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Usta şarkıcı ve söz yazarı #İlhanİrem’e Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 28, 2022
Video Haberler
- Korkuluklardaki yılan paniğe yol açtı
- 'Yumurtaya zam yolda'
- Fenerbahçe'den Vladimir Putin açıklaması
- Kamyon alev alev yandı
- CHP'den Savcı Sayan'a çok sert tepki
- Konteyner tuvalet küle döndü
- Süpürgeyle hırsızları kovalayıp kaçırdı
- 15-20 vekile 'her şey değişir'
- Yakayı işte böyle ele verdi
- İzmir'de kocası tarafından bıçakla rehin alınan kadın ku
En Çok Okunan Haberler
-
- Volkan Gültekin'in cevabı olay oldu
- FETÖ’yü soruşturan FETÖ’den çıktı!
- Kılıçdaroğlu'nun açıklaması piyasayı hareketlendirdi
- Cumhur İttifakı'nın oy kaybı yüzde 15'i aştı!
- Devlet Bahçeli'den ÖTV çıkışı
- Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası yeni açıklama
- Usta sanatçı İlhan İrem'i yitirdik
- Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı
- AKP'li başkandan silahla gövde gösterisi
- Galatasaray, Fredrik Midtsjö için anlaştı