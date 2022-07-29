CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, İlhan İrem için başsağlığı mesajı

29 Temmuz 2022 Cuma, 00:28

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı İlhan İrem’in hayatını kaybetmesi nedeniyle, “Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İlhan İrem’in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Usta şarkıcı ve söz yazarı İlhan İrem’e Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum” mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı İlhan İrem’in hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İlhan İrem’in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Usta şarkıcı ve söz yazarı İlhan İrem’e Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum.