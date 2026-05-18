İlk Adımın 107. yılında İş Sanat Anadolu Sergileri Samsun'daydı

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan eserleri izleyicilerle buluşturan İş Sanat Anadolu Sergileri’nin “İlk Adım 107. Yılında” başlıklı seçkisi, 16-17 Mayıs tarihlerinde İş Bankası Çarşamba Şubesi’nde ziyarete edildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına odaklanan sergide, Feyhaman Duran’ın Kurtuluş Savaşı’nın simgelerinden biri olan “Kalpaklı Atatürk” portresiyle birlikte Nusret Karaca, Ziya Duru, Mehmet Aksoy ve Şadi Çalık gibi usta sanatçılarımızın portreleri, tarihsel kompozisyonları, heykel ve rölyefleri yer aldı.

Milli Mücadele’yi başlatan tarihi adımın yıldönümünde, Samsun’da anlamlı bir buluşmaya imza atan sergideki eserleri, sanat tarihçisi Doç. Dr. Ayşe Köksal ziyaretçilere anlattı. İzleyicilerin ilgiyle karşıladığı sergi kapsamında minik sanatseverler için bir atölye de düzenlendi.

SIRADAKİ DURAK ISPARTA OLACAK

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin öğrenme programlarının düzenli faaliyetlerinden biri olan Anadolu Sergileri, Temmuz 2025’te Çal ilçesindeki seçkiyle başladı; Milas, Gelibolu, Kocatepe, Antakya, Midyat, Edremit, İznik, Pozcu, Lüleburgaz ve Amasra’da farklı seçkileri sanatseverlere sundu. Bugüne dek 6 bini aşkın sanatsevere ulaşan ödüllü projenin bir sonraki durağı Türkiye İş Bankası Eğirdir Şubesi (Isparta) olacak.