İlk oyun Behiç Ak’ın yazdığı ‘Kedilerin Kaybolma Mevsimi’ bugün prömiyer yapıyor

24 Nisan 2022 Pazar, 02:00

Oyun ve Atölye Birimi’nin prodüksiyonlarının ilki, Behiç Ak’ın kaleminden, Güray Dinçol’un yönettiği “Kedilerin Kaybolma Mevsimi”! Oyun bugün saat 17.00’de İBB Fatih Ali Amiri Efendi Kültür Merkezi’nde prömiyer yapacak.

Behiç Ak’ın hikâyesinden uyarlanan ve Güray Dinçol’un yönetmenliğini üstlendiği “Kedilerin Kaybolma Mevsimi” bu sezonun ilk oyunu. Oyunda; Sema Çeker, Enise Gül Yıldırım, Aslı Yiğit, Sinem Yoldaş, Sarin Karadaş, Orkun Sarialioğlu, Ömer Yıldırım, Orkun Ceyhun Özkan, Engin Kut rol alıyor. Oyunun dekor ve kostüm tasarımı Ahsen Nur Yaman’a, müzikleri Burçak Çöllü’ye ait.

‘HER YERDE SANAT’

Bu oluşumun ayrıntılarını sorduğumuz, İBB Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, “Oyun ve Atölye Birimi mart ayında oluşturuldu. Bu birim, İBB’nin halka dokunduğu mahalle evleri, kreşler, engelli merkezleri gibi pek çok yerde, halkın sanatla buluşma olanaklarını genişletmek amacıyla hayata geçti. Burada odak noktamızda daha çok çocuklar ve kadınlar var diyebiliriz. Aynı zamanda bir diğer odak noktamız; hem İstanbul’daki ilçelerin hem de çevre illerin İBB’den sanatsal ve kültürel beklentilerini, isteklerini karşılayabilmek için bir iç kaynak yaratmak gibi düşünebiliriz. Bu oluşturulan birim, yılda 1-2 defa oyunlar sahneye koyacak” diyor.

Programlamda, Türk yazarların eserlerini, genç Türk yönetmenlerin ve yaratıcı kadrolarının hazırlayacağı, -ihtiyaca göre- çocuk oyunları ya da yetişkin oyunları yer alacak.

Kurulan ekibin, adından da anlaşılacağı üzere, sadece tiyatro oyunu oynamak üzere oluşturulmuş bir oluşum olmadığının altını çizen Karakelle, “Birim, sanatın, yaratıcılığın, yaratıcı düşüncenin ve hayal gücünün odak noktasında olduğu, elbette bir tarafından da kadına yönelik şiddetle, istismarla, çevre bilinciyle, okuma kültürüyle ilgili değişik konu başlıklarında farkındalık yaratabilecek atölyeler oluşturarak İstanbullularla buluşturmak üzere oluşturuldu” diyor.

GENÇ YÖNETMENLER...

Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü Oyun ve Atölye Birimi, İstanbul’da yaşayan tüm çocukların, kadınların ve dezavantajlı grupların da ulaşabilmesi için oyunlar, etkinlikler ve projeler geliştirmek amacıyla müdürlük mevcut kadrolarından seçilen personellerden oluşturuldu. Tüm etkinlikler ücretsiz olacak.