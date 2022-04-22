Jan Vertonghen: "Tiyatro yapan futbolcular var"
Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Belçikalı savunma oyuncusu Jan Vertonghen, zaman geçiren futbolculara ateş püskürdü.
Belçikalı deneyimli savunmacı Jan Vertonghen, saha içinde zaman geçiren futbolculara yönelik paylaşımda bulundu.
Vertonghen kişisel twitter hesabından yaptığı paylaşımda kendisini sık sık yere bırakan ve abartılı tepkiler vererek oyunun sıklıkla durmasını sağlayan futbolculara yönelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"FIFA, futbolda bir an önce daha etkili kullanılabilecek süreler üzerinde çalışmalı! Sürekli sahada düşüp tiyatro yapanlar, futbol maçı izlemek isteyen taraftarların tüm sevincini elinden alıyor"
Video Haberler
- Çay bahçesinde kadın cinayeti
- Babacan: Hayalimizdeki Türkiye hepimizin Türkiye’sidir
- Hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 3 ölü, 2 kayıp
- Tartıştığı anneannesini boğarak öldürdü
- CHP'li Bakan 775 bin ton çöp atığına isyan etti
- 5 gün sonra cesedi bulundu
- Suda tehlike: Akaryakıt yüklü tanker dereye uçtu
- Patpat kazası: 1 ölü 2 yaralı
- Kraliçe Elizabeth 96 yaşına girdi
- 'Şort' ve 'kısa pantolon' soruşturması
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters ve Bloomberg böyle gördü
- Akşener'den 'HDP' açıklaması
- Karanlıkta basın toplantısı
- Eski bakan yaşamını yitirdi
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi!
- Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'fatura' çağrısı
- Son anketten Cumhur'a kötü haber
- Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması
- AYM, seçim kanunu itirazını kabul etti
- Moda Sahnesi'nden Kılıçdaroğlu'na destek