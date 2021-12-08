İlk oyunlarıyla seyirci karşısında
Tiyatro-16 ilk kez "Prima Facie" ile seyirci karşısına çıkıyor.
Tiyatro-16, ilk oyunuyla izleyici karşısına çıkacak.
4 Ocak 2022 tarihinde Moda Sahnesi’nde ilk kez seyirci ile buluşacak olan Tiyatro -16, 17 Ocak 2022 tarihinde de Kültüral Performing Arts Sahnesi’ne konuk oluyor. Tek kişilik oyunun adı ise Prima Facie. Avustralyalı yazar Suzie Miller’in eserini, Hakan Atalay rejisiyle Olcay Yusufoğlu oynayacak.
Oyunun konusu ise şöyle anlatıldı:
Tessa kültürlü, genç ve işinde çok iyi bir avukattır. İşçi sınıfı bir aileden gelip, tırnaklarıyla kazıya kazıya “oyunun” zirvesine çıkmıştır. Kovuşturur, çapraz sorgular ve kazanır.. Ancak beklenmedik bir olayla, kendisini bir anda eşikte, hukukun “erkek” gücü, ispat yükü ve ahlaki ayrımlarla boğuşurken bulur.
Suzie Miller’ın ödüllü oyunu Prima Facie, seyircileri duygu, mantık ve deneyimlerimizin “oyunun” kurallarıyla çatışıp çelişmesinin merkezine, hukuk sistemine davet ediyor.
Yüzyıllar önce inşa edilen “erkek” yasaların artık değişmek zorunda olduğunu bize kendi hikayesi üzerinden anlatıyor.
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