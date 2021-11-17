İllüzyon Müzesi ara tatilde ziyaretçilerini bekliyor
Beyoğlu’nun ardından Anadolu Yakası’nda da bir şubesini açan İllüzyon Müzesi, ikinci yılını kutluyor.
İstanbul’da Beyoğlu Narmanlı Han ve AVM Emaar Square olmak üzere iki ayrı şubesi yer alan İllüzyon Müzesi, 15 Kasım - 19 Kasım ara tatilinde de misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Müzede Vortex Tüneli, Ames Odası, Sonsuzluk Odası müzenin en çok ilgi gören odaları arasında yer alıyor. İllüzyon Müzesi Müdürü Cihan Kılınçkaya “Müzemiz açıldığı günden bu yana gerek yetişkinlerin gerekse çocukların ilgi odağı. Museum of Illusion’un ikinci yılını kutladığımız bu günlerde müzemiz yoğun ilgi görmeye devam ediyor” dedi.
Museum of Illusions İstanbul Anatolia’da ziyaretçiler kendi deneyimiyle, illüzyonların bir parçası haline geliyor. Museum of Illusions İstanbul Anatolia’da interaktif öğrenme ve eğlenme alanları da yer alıyor.
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