İlteriş Kağan kimdir? İlteriş Kağan mezarı nerde? İlteriş Kağan ve 17 arkadaşının hikayesi...

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:58

Moğolistan'ın Ötüken bölgesinde efsanevi Türk liderlerinden İlteriş Kutluk Kağan'a ait bir anıt ve Türkçe yazıt bulundu. Böylesine değerli bir yazıtın bulunmasıyla birçok kişi İlteriş Kağan'ın kim olduğunu merak araştırmaya başladı. İşte, İlteriş Kağan'a dair bilinenler...

İLTERİŞ KAĞAN KİMDİR?

İlteris Kağan, ikinci Doğu Göktürk Kağanlığı'nın kurucusudur. Bilge Kağan ve Kül Tigin'in babasıdır. M.S. 681- 693 yılları arasında hakanlık yapmıştır.

İl Kağanın soyundan gelmekte olup atası Etmiş Bey'dir. İlteriş Kağan akıl hocası Bilge Tonyukuk ile birlikte Çin'e isyan etti. M.S. 681 yılında "On yedi arkadaşı" ile birlikte Türk Kağanlığını yeniden kurmak için teşebbüse geçti. Kutluk az zamanda, Ötüken başkent olmak üzere, Kağanlığı örgütledi.

Günümüzde genellikle İkinci Doğu Göktürk Kağanlığı adıyla anılan bu devlete kurucusunun adından dolayı günümüz tarihçileri Kutluk Devleti de demişlerdir. Çin hâkimiyetine girerek istiklâlini kaybetmiş olan, Çinlilerin egemenliğindeki Türkleri M.S. 682 yılında tekrar birleştirerek tek bayrak altında topladığı için kendisine "İlteriş" adı verilmiştir.

682 yılından sonra, on yıl içinde, on yedisi Çin'e olmak üzere kırk yedi sefer tertip eden İlteriş Kutlug Kağan, yirmisine bizzât katıldı. Hepsinde başarılı olup, hiç yenilmediği rivayet edilir. Ölünce yerine kardeşi Kapgan Kağan geçmiştir.

İLTERİŞ KAĞAN MEZARI NEREDE?

Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) Başkanı Darhan Kıdırali, Moğolistan’da İlteriş Kağan’ın külliyesi ve yazıtının keşfedildiğini bildiren ilk kişi oldu. Arkeologların Ötüken'in Khangai bölgesindeki Nomgon Vadisi'nde keşfettikleri alanda, kurucusundan dolayı Kutluğ Devleti olarak da bilinen II. Göktürk Devleti'nin efsanevi kurucu lideri İlteriş Kutluğ Kağan'ın anıt mezar komplesi (türbe) ile birlikte Türkçe ve Soğdca metinler içeren bir de kitabe ortaya çıkarıldı.