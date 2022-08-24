Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi ne zaman, nerede çekildi?
Peyami Safa'nın yarattığı roman kahramanının üçüncü beyaz perde uyarlaması olan Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi tv ekranlarına sık sık gelen yapımlardan biri. Peki, Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi ne zaman, nerede çekildi?
Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü, yönetmenliğini Onur Ünlü'nün, senaristliğini Kerem Deren ve Pınar Bulut'un yaptığı, 2017 yapımı Türk sinema filmidir. İşte, filmin merak edilen ayrıntıları...
CİNGÖZ RECAİ: BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
İyiliksever hırsız Cingöz Recai yıllar sonra yeni bir soygun için sahalara döner. Bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa girerek gizli hedefine yaklaşmaya başlar. Yıllardır aradığı, kin güttüğü Hayalet artık ona bir nefes kadar yakındır.
FİLMİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
- Kenan İmirzalıoğlu - Cingöz Recai
- Haluk Bilginer - Mehmet Rıza
- Meryem Uzerli - Göze
- Musa Uzunlar - Hayalet
- Fatih Artman - Eren
- Algı Eke - Hülya
- Ushan Çakır - Arsen
- Selim Bayraktar - Adil
- Hakan Boyav - Ayıboğan
- Serkan Keskin - Sadri
CİNGÖZ RECAİ FİLMİ NE ZAMAN, NERDE ÇEKİLDİ?
1954 ve 1969'da filmi çekilen Cingöz Recai filminin üçüncüsü ise 2017 yılında vizyona girmişti. 13 Ekim 2017 tarihinde vizyona giren Cingöz Recai Bir Efsanenin Dönüşü filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor.
CİNGÖZ RECAİ: BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?
Filmin IMDb puanı 4.8/10'dur.
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