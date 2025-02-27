İlyas Salman’ın başrolde oynadığı filmin gösteriminin yasaklanmasına tepkiler...: ‘Biz de oyuna geldik!’

Yayınlanma: 27.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 27.02.2025 - 04:45

Yaklaşık 40 yıldır “ticari gösterim”e girmeden ve bakanlık tarafından yasaklanan ilk kurmaca film “Oy’una Geldik” oldu.

‘ESER İŞLETME BELGESİ’

Öz’ün 21 Şubat’ta gösterime girmesi planlanan filminin piyasaya çıkması “eser işletme belgesi”nin verilmesinin ertelenmesi nedeniyle geciktirilmiş, bunun üzerine Beyoğlu Sineması önünde açıklama yapmak isteyen yönetmen ve oyuncular polis engeliyle karşılaşmıştı. Ekip, daha sonra pasajın içinde açıklamada bulunmuştu. Filmin yönetmeni Kazım Öz, 21 Şubat’ta gösterime girmesi planlanan filmi için, vizyon tarihinden 45 gün önce bakanlığa başvuruda bulunduklarını ancak belgenin hazır olmadığı bilgisinin, vizyon tarihinden bir gün önce kendilerine iletildiğini bildirmişti.

‘HUKUKİ BİR BAHANE...’

Konuyla ilgili gazetemize açıklama yapan ve “Biz de oyuna geldik” diyen Öz, “Açıkça ‘Sansür uyguluyorum’ demek yerine bu sefer de hukuki bir bahaneyi önümüze koydular, ‘Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4. maddesine uygun bulmadık’ dediler. Yani ‘kamu düzeni, genel ahlak ile küçüklerin ve gençlerin ruh sağlığının korunması, insan onuruna uygunluk ve anayasada öngörülen diğer ilkelere’ uygunluk şartlarını taşımıyormuş ‘Oy’una Geldik’ filmimiz. Bir kasabanın belediye başkanı seçimlerinin ardından yaşananları mizahla anlatan filmimize yönelik bu değerlendirme öylesine komik ki, gerçekten yaşanıyor olması ancak trajik hale getiriyor. Değil bu maddede sayılan uygunsuzlukları taşımak, aksine insanın içinde bulunduğu toplumla bağ kurarak onuruyla yaşamasının kıymetine dair gençler de dahil herkes için bir hikâye anlatıyor” ifadelerini kullandı.

Kararın hukukla ilgili bir yanı olmadığınını altını çizen Öz, “Filmimizi seyircimizle bir an önce buluşturmak için yürütmenin durdurulması istemiyle en kısa sürede bir dava açacağımızı belirtiriz. Siyasi hiciv anlatısına karşı siyasi gücüne sıkı sıkıya bağlı olanların sansürcü yaklaşımları ne bizim için ne de tarihsel olarak insanlık için elbette yeni değil, tıpkı bu sansürcülükle mücadelenin de en az sansürün kendisi kadar eski olması gibi. İfade özgürlüğünün bir dışavurum biçimi olan sanat özgürlüğünü bundan önce olduğu gibi bundan sonra da savunmak, korumak ve geliştirmek için gerekli her türlü adımı atacağımızın bilinmesini isteriz” diyor.

‘Bu karanlığın ortasında sanat’

Filmde rol alan usta oyuncu Orhan Aydın ise: “21. yüzyıldayız ve ülkeyi yönetenlerin yeni Türkiye diye tanımladıkları adaletsizliğin, işsizliğin, yokluğun, yalanın, talanın, kadın ve çocuk cinayetlerinin, çetelerin kol gezdiği bir coğrafya. Bu karanlığın ortasında sanat geleceğe yakılmış bir ışıktır, uzunca yıllar bütün darbe döneminden sonra yaklaşık 40 yıldır ilk kez bir sinema filminin gösterimi devlet eliyle yasaklanmıştır. Yasakçılık, sansür faşizmdir. 85 milyon yurttaş adına Türkiye Cumhuriyeti Turizm ve Kültür Bakanlığı’nda bu yasaklamayı yapan 9 kişilik heyetin kimler olduğunu ve yetkinliklerinin ne olduğunu bilmiyoruz. Bu karardan bir an önce geri dönülmeli. Yasakçılık ve sansürle sanat ve sanatçılar asla susturulamaz. Yargı sürecini başlatıyoruz. Tüm dünyada gündeme taşıyacağız bu yasağı” diyor.

‘Zer’!

'OYBİRLİĞİ İLE UYGUN BULUNMAMIİTIR...'

Bakanlığın kararında ise şu ifadeler kullanıldı: “Yapımcılığını Kazım Öz’ün üstlendiği Oy’una Geldik isimli film, 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 4’ üncü maddesinin 4’üncü fıkrası gereğince alt kurul tarafından değerlendirme ve sınıflandırma Kurulma sevk edilmiştir. İlgili film, 24.02.2025 tarihinde gerçekleştirilen Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu toplantısında Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda değerlendirilmiş olup filmin ticari dolaşıma ve gösterime sunulması, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 7’nci maddesinin 1 inci fıkrası gereğince, oybirliği ile uygun bulunmamıştır.

İLYAS SALMAN BAŞROLDE

Senaryonun; Mustafa Sarıgül, Kazım Öz ve Eyüp Boz tarafından yazıldığı film, halkın çoğunluğunun sol görüşlü olduğu Tunceli’nin Ovacık ilçesinde, sol partilerin ortak adayda uzlaşamaması sonucu sağ görüşlü bir partiden belediye başkanı seçilen Hıdır Diri’nin koltuğunu korumak için başvurduğu komik yöntemleri konu alıyor. Müziklerini Mustafa Biber’in hazırladığı filmde, İlyas Salman, Evin Örnek, Ömür Arpacı, Kanbolat Görkem Arslan, Volga Sorgu, Kuzey Yücehan Sevgican, Levent İdem, Orhan Aydın, Zeynep Elçin, Rugeş Kırıcı, Kemal Orgun ve Ulaş Kaya rol alıyor. Ayrıca, eski Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, yerine kayyum atanan Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de filmde rol aldı.

