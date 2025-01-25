İlyas Salman'ın başrolünde olduğu modern bir 'Zübük' komedisi: Oy’una Geldik!

Yayınlanma: 25.01.2025 - 16:57

Güncelleme: 25.01.2025 - 17:00

Senaryosu Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün kaleminden çıkan, yönetmen koltuğunda ise “Elif Ana”, “Bir Kar Tanesinin Ömrü” ve “Zer” gibi ödüllü filmlerin yönetmeni Kazım Öz’ün oturduğu film "Oy'una Geldik!", 21 Şubat'ta Türkiye’de, 27 Şubat'ta ise çeşitli Avrupa ülkelerinde izleyicileriyle buluşacak.

“Oy'una Geldik!” Türkiye’deki siyaset düzlemine esprili bakışıyla izleyicileri güldürürken, milyonların farklı yönleriyle bildiği Ovacık kültürünü de beyaz perdeye yansıtmayı hedefliyor. Lansmanı 16 Şubat’ta İstanbul’da yapılacak filmin basın toplantısı ise geçen hafta yapıldı. Toplatıya usta oyuncu İlyas Salman başta olmak üzere filmin tüm oyuncu kadrosu, yönetmen Kazım Öz, senarist ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, yapımcılar, basın mensupları ve davetliler katıldı. Oyuncular ve yapım ekibi, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak filmle ilgili merak edilenleri paylaştı.

“SADECE KOMEDİ DEĞİL, TOPLUMSAL BİR ELEŞTİRİ”

Toplantıda soruları yanıtlayan usta oyuncu İlyas Salman, yıllar sonra başrolde yer almaktan büyük keyif aldığını belirterek, “Bu film günümüz siyasetine ayna tutan önemli bir yapım. Herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği, hem güldüren hem de düşündüren bir hikaye” diye konuştu. Filmin yönetmenliğini üstlenen Kazım Öz ise filmin çekim sürecinden bahsederek, “Ovacık doğal güzellikleriyle ve halkıyla bizi büyüledi. Bu atmosferin filme de yansıdığını düşünüyorum. ‘Oy’una Geldik’ sadece bir komedi filmi değil, aynı zamanda toplumsal bir eleştiri” ifadelerini kullandı.

Öte yandan filmin hikayesini kaleme alan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, “Bu film, Ovacık’ın ve Türkiye’nin yaşadığı bazı gerçekleri mizahi bir dille anlatıyor. Umarım izleyicilerimiz hem eğlenir hem de bazı şeyleri yeniden düşünür” şeklinde konuştu.

Oyuncu kadrosunda İlyas Salman, Ömür Arpacı, Kanbolat Görkem Arslan, Volga Sorgu, Kuzey Yücehan Sevgican, Levent İdem, Zeynep Elçin Özdemir, Evin Örnek, Rügeş Kırıcı, Ulaş Kaya, İhsan Güvercin, Gülşah İdem, Orhan Aydın, Utku Ekin Sarıgül, Berkay Kuhak, Yusuf Ekşi, Elif Karaçar, Erdal Ayna, Sinan Kandemir, Nihat Öz, Veysel Kızıl, Kemal Orgun, Yılmaz Can Şare, Ali Daimi Boz, Tamer Yavuz, Ruhan Alan, Danış Umay, Çiğdem Karaboğa, Devrim Çetin, Cemal Akbayın, Ruhan Alan, Cevdet Konak ve Mustafa Sarıgül'ün yer aldığı filmin müziklerinde ise Mustafa Biber'in imzası var.

OY'UNA GELDİK! FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Zübüklerin geçmişte kaldığını, modern döneme yenildiğini düşünenler oldukça yanılıyor. Hem öyle olmasa, nüfusun neredeyse tamamının iktidara muhalif olduğu Ovacık gibi bir ilçede, sağ bir partinin belediye başkan adayı nasıl seçimi kazanabilir ki? Ülkedeki kötü gidişata itiraz edenlerin çeşitli gerekçelerle yan yana gelememesi ve hatta çatışması, diğer yanda sağ parti adayı Hıdır Diri’nin her türden oyunu çevirip öz yeğeni Şilan’ı seçim çalışmaları sırasında ayağına dolanmasın diye hapse attırması, seçmenlere bol kepçeden vaatler vermesi sayesinde seçimlerden galip çıkması…

İktidar partisinin adayı Hıdır Diri, rakiplerini elemiş ve başkanlık koltuğuna artık oturmuştur. Artık çiçeği burnunda başkanı rant kavgası, sağ partinin ilçeye hiç de uymayan talepleri ve zorlamaları ile vaatlerle kandırılmış halkın haklı protestosu beklemektedir. Seçimden birkaç gün önce hapisten çıkan Şilan’ın otostop çekerek aracına bindiği bir yönetmenin gözünden Türkiye’de belediyelerin işleyişini, iktidar ilişkilerini, rant kavgalarını ve Ovacık gibi renkli bir ilçede bir halkın nasıl "oy’una geldiği" mizahi bir dille perdeye yansıyor.