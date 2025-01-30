“İmparatorluk Rus Balesi”nin “Kuğu Gölü” Türkiye’de Kapalı Gişe Sahnelendi

Yayınlanma: 30.01.2025 - 12:02

Güncelleme: 30.01.2025 - 12:02

Rusya’nın ünlü “İmparatorluk Rus Balesi” topluluğu, Gediminas Taranda yönetiminde Türkiye turnesini büyük bir başarıyla tamamladı. İstanbul, Bursa ve Ankara’da kapalı gişe sahnelenen “Kuğu Gölü”, sanatseverlerden tam not aldı. Ankara’da yoğun ilgi nedeniyle aynı gün içinde iki gösteri düzenlenirken, bale sanatının büyüsü Türk izleyiciyi kendine hayran bıraktı.





Ahmet Ekşi: "Böylesine Büyük Bir İlgi Beklemiyorduk"

Turneyi Türkiye’ye taşıyan organizatör Ahmet Ekşi, TASS’a verdiği demeçte, gösterilere duyulan yoğun ilgiden büyük bir şaşkınlık ve memnuniyet duyduklarını ifade etti:

“Gediminas ile Moskova’da bir araya geldik ve Türkiye’de ilk kez bu kadar geniş kapsamlı bir turne düzenleme kararı aldık. Açıkça söylemek gerekirse, bu kadar büyük bir ilgi beklemiyorduk. İstanbul’daki gösteriler duyurulur duyurulmaz, tüm biletler iki hafta içinde tükendi. Ankara’da da durum aynıydı. Bir gün içinde 1.400 bilet satıldı ve izleyicilerden gelen yoğun talep nedeniyle ek bir gösteri daha yapmaya karar verdik.”

Ekşi, bu başarının Rus bale sanatının Türkiye’deki yankısını gözler önüne serdiğini belirterek, 2024 yılı boyunca Türkiye’de sahnelenecek diğer Rus bale eserlerinin müjdesini verdi:

“Nisan ayında ‘Don Kişot’ İstanbul, Bursa ve Ankara’da sahnelenecek. Haziran ayında tekrar ‘Kuğu Gölü’ ile Türkiye’ye döneceğiz. Aralık ayında ise Türk izleyicilere ‘Fındıkkıran’ı sunmayı planlıyoruz.”





Sotniçenko: “Bu Başarı İlham Verici”

Rossotrudniçestvo Türkiye Temsilciliği Başkanı Aleksandr Sotniçenko da TASS’a yaptığı açıklamada, Türkiye’de düzenlenen Rus balesi turnesinin benzersiz bir başarıya ulaştığını vurguladı:

“Türkiye’de ilk kez bu kadar geniş kapsamlı bir Rus balesi turnesi yapıldı. İlgi inanılmazdı; biletler gösterilerden bir ay önce tamamen tükenmişti. Bu tür bir başarı ilham verici ve sanatsal iş birliklerinin her iki ülke arasındaki kültürel diyaloğu ne denli güçlendirdiğini gösteriyor.”

Sotniçenko ayrıca, Rus Evi’nin bu tür kültürel projelere verdiği desteğin devam edeceğini belirterek, önümüzdeki dönemde sahnelenecek diğer klasik eserleri de duyurdu:

“Bu yıl boyunca ‘Don Kişot’, ‘Carmen’ ve yılbaşı öncesinde ‘Fındıkkıran’ gibi başyapıtları Türk izleyicilerle buluşturacağız. Rus Evi olarak sanatçılara ve organizatörlere her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz.”





Bale, Kültürel Diyaloğun En Zarif Köprüsü

Sanatın sınırları aşan evrensel dili, Rus ve Türk kültürleri arasındaki bağı güçlendirmeye devam ediyor. “Kuğu Gölü”nün büyüleyici müziği ve estetik anlatımı, Türk izleyicinin sanata olan ilgisini bir kez daha kanıtlarken, Rus bale sanatının Türkiye’de giderek daha fazla yankı bulduğunu gösterdi.

İstanbul’dan Ankara’ya, sahnede yükselen her adım, iki kültürü birbirine bağlayan zarif bir köprü olmaya devam ediyor.