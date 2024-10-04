İMSANAT: Sanat ve Yaşamın Buluşma Noktası İlk Sergisiyle Açılıyor

Yayınlanma: 04.10.2024 - 10:24

Güncelleme: 04.10.2024 - 10:24

Prime Yaşam, sanat ve kişisel gelişimi bir araya getirerek yeni sanat galerisi İMSANAT’ı sanatseverlerle buluşturuyor. 5 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da açılış kokteyliyle kapılarını açacak olan galeri, ilk karma sergisiyle dikkat çekiyor.

Bu sergide, farklı sanat anlayışlarına sahip ressamlar bir araya geliyor. Türk sanatının usta isimlerinden Fikret Otyam ve Adnan Turani’nin yanı sıra, uluslararası sanatçılar Spyros Georgas ve Giorgi Melikidze’nin eserleri de yer alıyor. Sergi, resim sanatı üzerinden sanatseverlere geniş bir perspektif sunmayı hedefliyor.

İMSANAT, sanatçıların destek bulduğu, sanatın topluma ve bireylere olumlu etkisini yaymayı amaçlayan bir platform olarak sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. Kültürel zenginlikleri herkesin erişimine açmayı misyon edinen bu galeri, sanatın toplum üzerindeki dönüştürücü gücünü daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Aynı zamanda Prime Yaşam, yoga, pilates, yaratıcı drama ve sanat terapisi gibi etkinliklerle fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığı desteklemeye devam ediyor. Tüm bu aktiviteler, sanatla harmanlanmış bir ortamda gerçekleşiyor. Sağlıklı ve doğal beslenme imkânı sunan İMCafe de bu merkezin bir parçası olarak ziyaretçilere sanatsal bir atmosferde hizmet veriyor.

Sanat ve sağlığın buluştuğu bu merkez, bireylere hem kendini keşfetme hem de sınırsız gelişim fırsatları sunuyor.