İnanılmaz Aile 3'ün yönetmeni belli oldu

Güçlerini gizlemek zorunda kalan süper kahramanlardan oluşan ailenin hikâyesini anlatan “İnanılmaz Aile” serisi, üçüncü filmiyle beyazperdeye dönüyor. Pixar ve Disney, geçtiğimiz yaz **“İnanılmaz Aile 3”**ün çekileceğini resmen duyurdu.

Yeni filmin yönetmen koltuğunda ise bir değişiklik var. Serinin ilk iki filmine imza atan Brad Bird, bu kez koltuğunu Pixar’ın sevilen isimlerinden Peter Sohn’a devrediyor. Sohn, daha önce “Elemental” ve “The Good Dinosaur” gibi yapımlarla adını duyurmuştu.

Henüz vizyon tarihi açıklanmayan “İnanılmaz Aile 3” hakkında detaylar gizliliğini koruyor. Ancak serinin hayranları, Pixar’dan gelecek yeni gelişmeleri heyecanla bekliyor.

2004 yılında vizyona giren ilk film, “En İyi Animasyon Filmi” dalında Oscar kazanmış ve süper kahraman temasını aile yapısıyla birleştirmesiyle beğeni toplamıştı. Serinin ikinci filmi olan “İnanılmaz Aile 2”, 2018’de gösterime girmiş ve gişede büyük başarı elde ederek, “Ters Yüz 2” rekorunu kırana kadar Pixar’ın en yüksek hasılat yapan filmi olmayı başarmıştı.