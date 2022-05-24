İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği 19 Mayıs’ı coşkuyla kutladı

24 Mayıs 2022 Salı, 17:57

İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile derneğin 25’inci kuruluş yılını 21 Mayıs Cumartesi akşamı İngiltere’nin başkenti Londra’da kalabalık bir katılım ile kutladı.

Gecenin onur konukları arasında Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Türkiye Çağdaş Yaşam Vakıf Başkanı Av.Fatma Nur Gerçe ve Avrupa Parlamentosu’ndan ödüllü öğretmen Dilek Livaneli vardı. Gecenin tüm geliri ÇYDD’ne bağışlandı.

İADD ve Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu (ADDP) Başkanı olan Jale Özer açış konuşmasında, “Derneğimizin kuruluşunun 25. yıldönümü kutlama etkinliğimizin ilkini Atamızın ülkemizi emanet ettiği gençlerimizin akıl ve bilimi referans alan, sorgulayan, düşünen, spora ve sanata yönelerek çağdaş bir yaşam kurmaları amacıyla değerli hocamız Prof.Dr.Türkan Saylan’ın öncülüğünde kurulan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne katkı sunarak gençlerimize dokunarak başlamak istedik” diyerek büyük alkış aldı.

Özer, “Atatürkçü Düşünce Derneği olarak hedeflerimizin başında, yurt dışında yaşayan gençlerimizin Atatürkçü düşünceyi bir yaşam felsefesi olarak özümsemeleri ve yaşadıkları ülkede eğitimli, aydın bir birey olarak toplumda yer almalarına katkı sunmak geliyor. Gün; birlik olma, gün yeniden ve kararlı bir şekilde Mustafa Kemal’in açtığı yolda, gösterdiği hedefe hep birlikte yürüme günüdür” diyerek sözlerini bitirdi.

Soldan sağa: iADD başkanı Jale Özer, ÇYDD baskani Prof. Ayşe Yüksel, Arzu Güler, Ugur Bulut.



Gecenin onur konuklarından ÇYDD Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, kurucu başkan Prof. Dr. Türkan Saylan’ın yılmaz azmiyle yaptığı olağanüstü çalışmalarını anlattıktan sonra ÇYDD ve ADD’nin Atatürk Cumhuriyetini yaşatmak için gönüllü emek verdiğini hatırlatıp emeği geçenlere teşekkür etti.