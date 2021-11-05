AKP'li başkan Atatürkçü Düşünce Derneği'ne üye oldu

05 Kasım 2021 Cuma, 10:28

İzmir'de Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Menemen Şubesi, dayanışma toplantısı düzenledi. Etkinliğe dernek yönetici ve üyelerinin yanı sıra Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, eşi Filiz Pehlivan ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

Etkinlikte konuşan ADD Menemen Şube Başkanı Elif Orhan, “Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, devrimleri, ilkeleri, hedefleriyle bizlere önderlik etmeye, bizim pusulamız olmaya devam ediyor. İnsanlık var oldukça da devam edecektir. Çünkü insan onurunun ve bütün mazlum ulusların Onun düşüncelerine ihtiyacı vardır. Atatürkçülük kısaca ulusal bağımsızlık ve ulusal onur demektir. 10 Kasımların matem günü olmadığı, mücadele günü olduğunu unutmayacağız. Yaşasın Atatürk ilke ve devrimleri. Yaşasın tam bağımsız, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti” dedi.

Programda konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ise, “83 yıl önce sonsuzluğa uğurladığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çağlar ötesini aydınlatan fikirleri ve yaptıklarıyla gelecekte de bütün mazlum uluslara kurtuluş ışığı olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalabilmesi adına ‘geleceğimiz’ olarak gördüğümüz gençlerimizi onun düşünceleriyle donatmak hepimizin ortak görevidir. Düşüncemiz, dilimiz, dinimiz, ırkımız, bu anlamda siyasi görüşlerimiz ne olursa olsun bizleri birleştiren kişiler, kuruluşlar vardır. Atatürk de bunların başında geliyor. Atatürk kimsenin tekelinde değildir, hepimizin Atatürk’üdür. Rabbim bu güzel birliğimizi, beraberliğimizi asla bozmasın. Türk milletinin gönlünde ölümsüzleşen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Yüce Önder Atatürk’ü, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Yaşasın Cumhuriyet. Ne Mutlu Türküm diyene” diye konuştu.

Daha sonra ADD Menemen Şubesi’nden gelen davet üzerine Başkan Pehlivan ve eşi Filiz Pehlivan, Atatürkçü Düşünce Derneği'ne üye oldular.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Aydın Pehlivan, yolsuzlukla iddasıyla suçlanan ve CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilince partisinden istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un yerine başkan vekili olarak seçilmilşti.