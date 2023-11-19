Yayınlanma: 19.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.11.2023 - 03:00

Suzanne Collins’in genç yetişkinler için yazdığı çoksatışlı romanlarından sinemaya uyarlanan Açlık Oyunları, Ateşi Yakalamak, Alaycı Kuş üçlemesinden sonra Kuşlar ve Yılanların Şarkısı’nda Panem devletinin acımasız, zorba yöneticisi Coriolanus Snow’un gençlik dönemi anlatılıyor. Bölgelerin ilk isyanında general babası savaşta ölünce Snow her şeyini kaybedip yoksul kalır. 18 yaşına gelince ailesinin soylu adını geri kazanmak için akıl hocalığına aday olur. Açlık Oyunları tehlikeli arenalar da yapılmaktadır. Ölümüne dövüşen çocukların görüntüleri televizyonda canlı yayımlanır. Her haracın bir danışmanı vardır, haraç hayatta kalırsa ödülü akıl hocası alır. Snow, 12. bölgeden seçilen karizmatik, bağımsız şarkıcı-müzisyen Lucy Gray Baird’in akıl hocası olur. Kazanırlarsa Snow üne, paraya, Lucy de özgürlüğüne kavuşacaktır. Lucy dayanıklılık, irade açısından 12. bölgeden seçilen Katniss Everdeen’e çok benzer. Snow’la Lucy’nin hem oyunu hem de kitlelerin sevgisini kazanmaları gerekmektedir.

Kıyamet sonrasında hayatta kalmış totaliter Panem devletinde toplum arenalarda çocukların birbirlerini öldürmesini keyif alarak izler. Haraçlar canlarını kurtarmak için her şeyi yapmaya, insanlıklarını yitirmeye bile hazırdırlar. Yoksullarla varsıllar arasındaki ayırım doruktadır, totaliter egemenlik iyice yükselmiştir, Panem bayrağındaki kartal figürü Nazi devletini çağrıştırır.

KİM KİMİ KULLANIYOR?

Fütüristik bir ülkede geçen distopik bilimkurgudaki yapım tasarımları, çevre düzeni 1960-70’leri anımsatır. Faşizmle bütünleşen mekanizmaları anımsatan dekorlar Auschwitz’deki toplama kampının girişine benzer. “Kötülüğe yönelen kahramanlar ilginçtirler, onların masumiyetleri çürümüş, yozlaşmıştır” diyen üçlemenin yaratıcısı Francis Lawrence çeşitli sorular sorar: İnsan doğuştan barbar mıdır? Açlık Oyunları’nı kim yarattı? Bu oyunlar niçin yapılıyor? Coriolanus Snow nasıl kötü bir diktatöre dönüştü? Filmin sonuna dek kimin kimi kullandığı anlaşılmaz. Arenadaki karşılaşmalar gerçek dövüşle değil, hileyle, manipülasyonla kazanılır. İçgüdüleriyle savaşan, iyilikle kötülük arasında kalan Snow zamanla yarışmaya başlar. Yönetmen günümüzdeki medyatik güdümlemeleri, yalanları eleştirir; otoriter, baskıcı sistemlerin nasıl kurulduğunu gösterir. Francis Lawrence’in yönettiği, Tom Blyth, Rachel Zegler, Peter Dinklage, Viola Davis, Jason Schwartzman’ın oynadığı Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı gösterime girdi.