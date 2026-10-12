İoanna Kuçuradi sempozyumla anıldı

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin öğrencilerinden Dr. Türkân Soman Çelik ve Seyfettin Balcı öncülüğünde Sarıyer Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen ancak 2 Ekim günü yaşamını yitirmesi nedeniyle anma niteliği kazanan “Doğumunun 90. Yılında Ioanna Kuçuradi” sempozyumu Sarıyer, Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde önceki gün yapıldı.

Sempozyumun açılışını TFK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, kapanışını ise TFK Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Harun Tepe yaptı. İlk olarak Prof. Dr. Celal Oktay Yalın’ın hazırladığı “Başkaldırıdan Felsefeye: İoanna Kuçuradi” belgeselinin gösterildiği sempozyumda konuşmacılar Kuçuradi’nin inatla savunduğu insan hakları mücadelesini ve kendilerine kazandırdığı değerleri, ondan öğrendiklerini saygı ve özlemle anlattılar.

Kapanışta, Harun Tepe, Mustafa Günay ile birlikte doğum gününde vermek üzere hazırladıkları Özne dergisini ne yazık ki göremediğini ancak şu anda TFK yayını olan Kuçuradi kitaplarına gösterilen büyük ilginin sevindirici olduğunu belirtti. Betül Çotuksöken de ivedilikle toplanacak olan TFK yönetiminin, ölümünden üç gün önce bile Türkiye Felsefe Olimpiyatı’nın düzenlenmesi konusunda kendisine yetki vermiş olan hocanın bıraktığı yerden çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Sempozyum Kemal Demirel’in (1926-2009) İoanna Kuçuradi’ ye adadığı, Alman filolojisi öğretim üyesi Dr. Çelik’in Hacettepeli öğrencileri tarafından sahnelenen “Antigone” oyunu izlendi. Oyun ve yazar üzerine sempozyumda edebiyatçı Yusuf Çotuksöken, tiyatro sanatçıları Dilek Türker ve Hakan Altıner Antigone’nin Kuçuradi ile bağına dikkat çektiler.