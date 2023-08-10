İpekyolu Film Festivali 11. defa sinemaseverlerle buluşacak

Yayınlanma: 10.08.2023 - 11:33

Güncelleme: 10.08.2023 - 11:33

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından bu yıl 11.si düzenlenen "Uluslararası İpekyolu Film Festivali", 15-18 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak. İstanbul’da gerçekleşecek festivalin başvuruları başladı.

Festivalin bu yılki afiş tasarımında Kırgızistan’daki Cengiz Aytmatov Müzesi bahçesinde yer alan, Göktürk döneminden kalma Umay Ana heykeli kullanılacak. Afişte yer alan fotoğraf sanat tarihi alanında uzman olan Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu’ya ait. Çoruhlu:

"Fotoğrafta bulunan heykel üç dilimli bir taç giymekte ve sağ elinde baş ve işaret parmağı ile bir sunu kadehini tutmaktadır. Bu kadeh ve içindeki sıvı ölen atayı dirilten veya insana can veren sıvıyı temsil edebilir veya öteki aleme götürülen bir sunu veya hediyeyi ifade ediyor olabilir. Boynunda bir gerdanlık bulunan taş heykelin temsil ettiği insan figürü aynı zamanda Bozkırda görülen türde bir kaftan giymiş olarak tasvir edilmiş olup yüzü bölge Türk kadın tiplerine uygun olarak yansıtılmaya çalışılmıştır. Bu yüz tipi genel olarak “ay yüzlü” diye de tabir edilir." açıklamasını yaptı.

SETEM'den yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen festival Ulusal ve uluslararası kategorilerde 10 ayrı dalda ödülleri sahipleri ile buluşturacak.

ULUSAL VE ULUSLARARASI KATEGORİDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULACAK

Ulusal Ödül Kategorisi:

Belgesel film kategorisinde; en iyi belgesel film, en iyi yönetmen, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi senaryo, en iyi kurgu dallarında ödül verilecek.

Animasyon film kategorisinde; en iyi animasyon film, en iyi yönetmen, en iyi senaryo ve en iyi animatör ve jüri özel ödülü verilecek.

Kısa film kategorisinde; en iyi kısa film, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi yönetmen, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi kurgu, en iyi senaryo dallarında ödül verilecek.

Uluslararası Ödül Kategorisi:

En İyi Kurmaca Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, Jüri Özel Ödülü, En İyi Belgesel, En İyi Animasyon ödülleri ve “İpekyolu Kardeşlik Ödülü” verilecek.

İPEKYOLU COĞRAFYASI

İpekyolu coğrafyasından seçilen filmlerin gösterileceği festivalde jürinin seçtiği bir filme “İpekyolu Kardeşlik Ödülü” verilecek. 8 Ağustos'ta başlayan festivale 1 Ekim’e kadar başvuru yapılabilecek. Ülkemizden başvuracak belgesel, animasyon ve kısa film sahipleri başvurularını SETEM2003 koduyla ücretsiz olarak gerçekleştirebilecekler.