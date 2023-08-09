Payamlı Bardacık Festivali'ne kuraklı engeli

Yayınlanma: 09.08.2023 - 16:50

Güncelleme: 09.08.2023 - 16:51

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinin dünyaca ünlü inciri olan Bardacık’ın tanıtımı için her yıl düzenlenen Payamlı Bardacık Festivali bu yıl düzenlenemiyor. Güzelbahçe Belediyesi tarafından bu yıl 10. kez organize edilmesi planlanan festival kuraklık ve ürün azlığı nedeniyle iptal edildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Her yıl büyük bir coşkuyla düzenlediğimiz 'Payamlı Bardacık Festivali', bu yıl maalesef mevsimsel kuraklık ve ürün azlığı sebebiyle iptal etmek zorunda kaldık. Bu kararı almak bizim için de zor olmuştur. Umuyoruz ki, gelecek yıl topraklarımız daha bereketli, festivalimiz ise daha coşkulu olur. Bu vesileyle sizlere en içten saygılarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.