34'üncüsü düzenlenecek olan Ankara Film Festivali başvuruları başladı!

Yayınlanma: 05.08.2023 - 13:44

Güncelleme: 05.08.2023 - 13:44

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 34. Ankara Film Festivali, 2-10 Kasım 2023 tarihleri arasında Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda izleyiciyle buluşacak.

Festival, bu yıl da gösterim seçkisinde yer alacak birçok uluslararası ödüllü filmin yanı sıra Ulusal Uzun, Ulusal Belgesel, Ulusal Kısa Film Yarışmaları ile ilk veya ikinci filmini çekecek olan yönetmenlerin, senaryo aşamasındaki uzun kurmaca yapımlarıyla başvurabileceği Proje Geliştirme Desteği Türkiye Sinemasının gelişimine katkı sağlayan yapımları teşvik etmeye devam edecek.

ANKARA FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ

Ulusal yarışmada toplam 225.000 TL ödülün verileceği festivalde;

En İyi Uzun Filme: 100.000 TL, En İyi İlk film yönetmenine 40.000, En İyi Belgesel Filme: 30.000 TL, En İyi Kısa Filme: 15.000 TL, seçilen En iyi Projeye: 40.000 TL destek verilecek.

34. Ankara Film Festivaline başvurmak isteyen sinemacılar, yarışma ve gösterim şartlarının yer aldığı yönetmeliklere ve başvuru sayfasına festivalin web sitesi üzerinden ulaşılabilecek ve film başvurularını 20 Eylül 2023 Çarşamba tarihine kadar festivalin https://filmfestankara.org.tr/yonetmelikler, https://filmfestankara.org.tr/basvurular sayfasından online gerçekleştirebilecek.

ANKARA FİLM FESTİVALİ AFİŞ YARIŞMASI

Festival, 34. Ankara Film Festivali’nin duyurulması ve tanıtımında önemli katkı sağlayacak afişi belirlemek üzere Afiş Yarışması gerçekleştirecek.

Bireysel katılıma açık olan yarışmaya gönderilen eserlerin, daha önce yurt içinde ve yurt dışında herhangi bir yarışma ya da sergiye katılmamış, hiçbir yerde yayınlanmamış, özgün olması ve eser içinde kullanılacak olan görsellerin herhangi bir yerden kopya edilmemiş olması gerekmekte.

Son katılım tarihi 13 Eylül 2023 Çarşamba olan yarışmada seçilecek eserin sahibine, 15.000 TL ödül verilecek.